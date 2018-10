Stiri pe aceeasi tema

- Membrii comunitatii LGBT au primit cu aplauze, strigate si lacrimi de fericire esecul referendumului pentru familie, intr-un club gay din Bucuresti. Imaginile au fost surprinse de agentia Reuters.

- Fernando Alonso (37 de ani), pilotul echipei McLaren-Renault si dublu campion mondial (in 2005 si 2006 cu Renault), a anuntat, marti, ca se retrage din Formula 1 la finalul acestui sezon. Dupa o cariera de 17 ani, spaniolul isi va lua ramas bun de la circuit in 25 noiembrie, la Yas Marina (Abu Dhabi).

- Cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat vreodata in California va continua sa arda pana la finalul lunii august, au precizat marti reprezentanti ai pompierilor, in timp ce caldura si vantul ingreuneaza munca a mii de echipe de interventie care se lupta cu cele opt focare principale de pe teritoriul…

- Robert Redford, laureat cu premiul Oscar, se va retrage din actorie dupa lansarea, in aceasta toamna, a peliculei ''The Old Man & The Gun'', a declarat vedeta de 81 de ani pentru Entertainment Weekly, intr-un articol publicat luni, potrivit Reuters. Cunoscut pentru rolurile…

- Sindicatul FIFPro cere implementarea unei perioade obligatorii de pauza de cel putin patru saptamani pentru jucatori la finalul unui sezon, atragand atentia, intr-un comunicat dat publicitatii luni, ca unii fotbalisti au jucat in cupele europene la doar doua saptamani dupa ce au participat la Cupa Mondiala,…

- Noul antrenor al echipei Arsenal Londra, spaniolul Unai Emery, a declarat miercuri ca respecta decizia mijlocasului german Mesut Ozil de a se retrage din nationala de fotbal a Germaniei din cauza rasismului si a lipsei de respect pentru originea sa turca, relateaza Reuters. Ozil a fost printre jucatorii…

- Jucatorul samoan de rugby Gordon Langkilde a fost arestat dupa agresarea a doi jucatori ai Tarii Galilor, in timpul Cupei Mondiale de rugby in VII, care s-a incheiat pe 22 iulie la San Francisco, relateaza Reuters. Langkilde a fost acuzat de agresiune grava si vatamari corporale dupa meciul…

- Atacantul Tim Cahill (38 ani) a anuntat, marti, ca se retrage din echipa nationala de fotbal a Australiei, dupa ce a jucat doar intr-un meci la Cupa Mondiala din Rusia, transmite Reuters. Cahill a adunat 107 selectii pentru Socceroos si 50 de goluri, participand la patru Cupe Mondiale,…