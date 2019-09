Lindsay Lohan, din nou singura! A fost parasita de Printul Arabiei! Lindsay Lohan, ghinionista in amor! A fost parasita de iubitul ei, dupa cum insasi actrita a recunoscut zilele acestea, in cadrul unui interviu pe care l-a acordat unui post de radio australian. Desi nu a spus numele fostului iubit, gura lumii spune ca Lindsay Lohan s-ar fi iubit recent cu Mohammad bin Salman, Printul Arabiei Saudite. Informatia despre relatia celor doi a aparut pentru prima oara in presa in luna august, atunci cand Page Six scria ca Printul o rasfata pe actrita cu zboruri in avioane private si o multime de cadouri…