Stiri pe aceeasi tema

- Hotelurile s-au pregatit pentru Revelion cu meniuri care vor fi preparate de chefi și cu spectacole cu invitați surpriza, dar și cu petreceri pentru copiii care vor veni cu parinții lor. Prețurile pentru aceste petreceri de Revelion sunt pentru toate buzunarele, iar printre clienți sunt atat romani,…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…

- Simona Halep a luat lecții de gatit in Thailanda. Romanca și antrenorul ei au vizitat, care se bucura de vremea calda, au vizitat un colegiu. Simona Halep – Johanna Konta, in semifinala turneului demonstrativ din Thailanda. Se joaca sambata, de la ora 13.00. Din frumoasa și calduroasa Thailanda, Simona…

- Tehnicianul explica ce principiu nu ar incalca niciodata in cariera sa si de ce nu poate colabora cu conducatori care se implica la echipa, isi aminteste de perioada Chelsea si povesteste unde il va gasi Craciunul si Revelionul. La 50 de ani, antrenorul Dan Petrescu vorbeste despre principiile si…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Mosul a ajuns vinerea trecuta la 55 de copii din Centrul de Plasament nr. 2 din Oradea, administrat de Asociatia „Curcubeul Copiilor”. Initiativa a apartinut palestinienei Amal Simaan, o studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea. Aceasta a reusit sa isi mobilizeze colegii, profesorii…

- Una dintre cele mai cunoscute fotografii ale Simonei Halep este cea in care apare alaturi de Gheorghe Hagi. Este o fotografie din copilarie, facuta pe terenul ei - adica cel de tenis. Stere Halep a povestit, intr-un amplu interviu acordat lui Dragos Suciu pentru Fanatik.ro, cum a fost facuta pretioasa…

- Olimpiada Internationala de Matematica 2018 se va desfasura la Cluj-Napoca, în perioada 3 - 14 iulie, a anunțat șeful Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Valentin Cuibus. La eveniment vor veni peste 600 de elevi din peste 100 de tari, fiecare stat fiind…

- ”La guvernul pe care il conduc eu nu avem remaniere. Daca altcineva remaniaza alte guverne, e-n regula. Nu vorbim acum de remaniere”, a precizat premierul Mihai Tudose. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut ca mesajul sau din timpul unei conferinte de presa a fost interpretat…

- Stire in curs de actualizare Citeste si: Cum va fi vremea de 1 Decembrie Citeste si: Prognoza meteo in Capitala. Cum va arata vremea de Craciun, in ianuarie si in februarie Citeste si: Printul Harry se casatoreste cu actrita americana Meghan Markle / Anuntul facut de Palatul Kensington | FOTO,…

- „Aceasta este o suma foarte mare. In termeni absoluti semnifica aproape 7 miliarde de euro, ceea ce reprezinta valoarea combinata a cheltuielilor din 2011 si 2012”, a declarat Peter intr-un interviu pentru ziar, potrivit Reuters. „Cheltuielile vor ramane ridicate si in 2019”, a adaugat reprezentantul…

- Elevul Colegiului National „Stefan cel Mare" Suceava Paul Florin Rebenciuc si-a adjudecat o medalie de bronz in cadrul celei de-a XI-a editii a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica (IOAA), desfasurata saptamana trecuta in Phuket, Thailanda.Paul este elev in clasa a ...

- Romania a iesit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) de la Londra la Bucuresti, ca urmare a BREXIT-ului, in urma unui vot acordat astazi de Comisia Europeana, potrivit „Financial Times“.

- Elevul Colegiului National „Stefan cel Mare" Paul Florin Rebenciuc si-a adjudecat o medalie de bronz in cadrul celei de-a XI-a editii a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica, desfasurata saptamana trecuta in Phuket, Thailanda.Paul este elev in clasa a X-a, fiind la ...

- Cristian Constantinescu, fost director general al companiei de asi­gu­rari Allianz Tiriac in perioada 1994-2011, a investit un milion de euro in des­chi­derea unui restaurant, The Ace, in Centrul Vechi al Capitalei. „Clientii pe care ii asteptam sunt oameni de afaceri si expati, dar si turisti.…

- Nu o data, parinții și nu numai devin confuzi atunci cand trebuie sa cumpere incalțaminte celor mici. Mai ales, daca intr-un city break de la Londra, Paris sau Napoli, gasesc oferte tentante, dar nu știu caror marimi corespund cifrele afișate pe talpa pantofilor.

- Stirile ProSprt cu Mihaela Mancila: Astazi reincepe Liga I. Primul meci al etapei cu numarul 18 va fi intre ACS Poli Timisoara si Botosani, iar de la 20:45, FCSB merge la Iasi unde va lupta pentru a-si pastra pozitia de lider in clasament. Vasile Miriuta are insomnii.…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa de cuplul Ryan Harrison (SUA)/Michael Venus (Noua Zeelanda), cu 6-3, 7-6 (5), joi, in ultimul meci din Grupa Eltingh/Haarhuis a Turneului Campionilor de la Londra. Tecau și Rojer, campionii…

- Horia Tecau și Jean-Julien Rojer parasesc Turneul Campionilor de la Londra fara nicio victorie. Azi, in ultimul meci, perechea romano-olandeza a fost invinsa de cuplul format din Ryan Harrison și Michael Venus, scor 3-6, 6-7, dupa o ora și 16 minute de joc. ...

- Marea Britanie se pregateste sa transfere peste 400 de milioane de lire sterline catre Iran pentru a obtine “bunavointa “Teheranului’, in conditiile in care ministrul de externe Boris Johnson a promis ca va face “totul” pentru eliberarea lui Nazanin Zaghari-Ratcliffe, scrie Telegraph.

- In cursul anului 2016, hackerii ruși au efectuat atacuri frecvente asupra mass-media britanice, dar mai ales asupra sectoarelor de telecomunicații și energie, a declarat Ciaran Martin, directorul Centrului Național de Securitate Cibernetica (NCSC) din Marea Britanie, scrie The Telegraph. El a refuzat…

- Cantaretul canadian Shawn Mendes a fost vedeta celei de-a 24-a editii a MTV Europe Music Awards, care a avut loc duminica la Londra, reusind sa castige trei premii. Gazda ceremoniei a fost artista britanica Rita Ora, care si-a facut aparitia pe scena in halat de baie.

- Duminica seara vor avea loc, in țara și in strainatate, mai multe proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Manifestațiile, anuntate, pe Facebook, vor avea loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti,…

- Theresa May a anunțat ca s-a stabilit data și ora la care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, iar in acest sens va fi votata o lege in parlamentul britanic, scrie BBC News. Legea de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi modificata astfel incat sa se specifice faptul ca vineri,…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 3, va debuta, duminica, nu inainte de ora 20.00, in Grupa Eltingh/Haarhuis de la Turneul Campionilor, intr-un meci impotriva cuplului francez Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cap de serie numarul 6.Finala sezonului…

- Romania va participa, anul viitor, la 26 de targuri internaționale de turism din strainatate, organizate atat in Europa, cat și pe continentul asiatic. Ordinul privind lista manifestarilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului va participa in anul 2018 a fost aprobat…

- Ilie Nastase a fost exclus din viata sportiva pâna în 2021, ca urmare a scandalului în care le-a înjurat pe britanice la Fed Cup, la Mamaia. Mai mult, Nastase a fost oprit de la a asista la turneele French Open si Wimbledon. Acum, în mod surprinzator, oficialii…

- Prinții saudiți arestați sunt inchiși in hotelul Ritz Carlton, o locație de lux, exclusivita care ofera servicii de inalta clasa pentru elitele internaționale care ajung in capitala Arabiei Saudite. In urma cu doua zaptamani, hotelul Ritz Carlton din Riad a fost locul unei conferințe internaționale…

- Un tren care avea opt vagoane a deraiat între garile Wimbledon si Clapham, în Londra. Cel putin patru pasageri au fost raniti în accident, iar alti 300 au fost evacuati. Autoritatile britanice investigheaza circumstantele producerii accidentului feroviar.

- Printre noile materiale se numara jurnalul personal al lui Bin Laden, inregistrari video si audio. Aceasta este cea de-a patra serie de documente, confiscate in urma raidului asupra ascunzatorii lui Bin Laden din Pakistan, ce au fost facute publice de CIA. O parte din materialele…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal va incheia anul pe primul loc mondial, grație victoriei obținute miercuri la Mastersul 1.000 ATP de la Paris-Bercy, dotat cu premii totale de 4.273.775 euro, in fața sud-coreeanului Hyeon Chung, nr. 55 mondial, in doua seturi, 7-5, 6-3, intr-o ora și 49 de minute.…

- In topul preferintelor ardelenilor din nord-vestul tarii pentru vacanta de Revelion se afla Dubai si Thailanda. Abia pe locul 3 urmeaza statiunea Baile Felix. Locurile in aceste destinatii s-au vandut rapid, iar cele inca disponibile au preturi uriase.

- Un angajat al unui aeroport din Thailanda a fost prins in timp ce fura din bagajele pasagerilor. S-a intamplat pe aeroportul din Phuket, unde politistii instalasera mai multe camere de supraveghere. Conducerea aeroportului primise plangeri ca din bagaje dispar diverse obiecte.

- Thailanda a interzis fumatul pe cele mai renumite dintre plajele sale, cei prinsi ca incalca legea riscand sa stea pana la un an in inchisoare. Legea, care va incepe sa fie aplicata de luna viitoare, interzice fumatul pe 20 dintre cele mai populare plaje, inclusiv pe cele din Phuket, adesea frecventate…

- Cea mai mare expoziție de picturi pe acoperișuri din Sud Estul Europei nu putea sa aiba loc fara cea care a convins lumea, prin foto-reportajele ei, ca graffiti-ul este mai mult decat o arta, este o forma de exprimare sociala a celor care nu au acces in galeriile consacrate. Martha Cooper, celebra…

- Serviciul american de transport Uber primește o investiție gigantica, de 10 miliarde de dolari, din partea unui consorțiu format din grupul japonez de tehnologie SoftBank și fondurile de investiții Dragoneer Investment Group și General Atlantic, arata Reuters . Inițial, cele trei parți vor face o investiție…