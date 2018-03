Stiri pe aceeasi tema

- Parintii isi pot lasa copiii la centrele si gradinitele din Sectoarele 2, 3 si 4, in ziua de vineri, cand unitatile de invatamant din Bucuresti sunt inchise din cauza conditiilor meteo.

- Vrei sa dai jos rapid cateva kilograme, dar fara sa te infometezi? Exista un cocktail delicios, plin de fibre, care, daca este consumat dimineata, iti va da energie pentru intreaga zi si te va ajuta sa si slabesti.

- Cand se schimba sezonul, vin diferite sarbatori sau organizezi un eveniment important acasa, curatenia generala si meniul special nu mai sunt de ajuns. Vrei sa dai o noua stralucire interiorului, rapid si eficient, sa duci casa la un alt nivel repede si in buget. Te-ai gandit vreodata sa aduci in casa…

- Nu lasa celulita și colaceii sa-ți strice primavara! Pe langa un regim de viața echilibrat și activitate fizica regulata, ai la indemana cateva plante care te pot scapa de kilogramele in plus. Bogate in apa si fibre, frunzele de telina sunt perfecte daca vrei sa accelerezi arderea grasimilor…

- Mai sunt doar câteva saptamâni pâna la Sarbatorile Pascale, iar cei mai multi dintre noi ne gândim deja la cumparaturile pe care trebuie sa le facem, printre acestea numarându-se si cozonacii, prajitura nelipsita

- Orice femeie isi doreste sa aiba genele mari, insa nu de fiecare data au noroc. Daca ai ramas fara gene dupa ce ai folosit gene false sau pur si simplu le vrei mai mari trebuie sa stii sa faci un tratament cu cateva ingrediente pe care le ai acasa.

- Cand simti ca a venit vremea sa iei masuri drastice in ceea ce priveste greutatea, speri la succese rasunatoare, eventual intr-un timp foarte scurt. Doar ca ar trebui sa iti regandesti putin strategia, pentru a fi sigur ca vei avea...

- Datorita ingredientelor sale potente, aceasta bautura are beneficii uriase pentru sanatate. Te ajuta sa slabesti pana la 3 kilograme si sa topesti grasimea de pe abdomen. Bea inainte de micul dejun, in fiecare dimineata.

- O dieta de slabit nu trebuie sa fie sa fie neaparat lipsita de gust, doar cu legume fierte si apa. Exista combinatii alimentare delicioase pe care le poti consuma fara sa te simti vinovata. Dimpotriva, combinate astfel aceste alimente chiar grabesc procesul de slabire.

- Desi nu are un aspect atragator, zerul se numara printre cele mai sanatoase bauturi din lume. In acest sens, dieta cu zer te ajuta sa slabesti si sa-ti tonifici musculatura in cel mai scurt timp.

- Comanda din aplicație și hai la masa! Mai avantajos, mai diversificat, mai rapid decat acasa, Gurmandio este raspunsul pentru momentele in care vrei sa iți potolești foamea. Disponibila gratuit in App Store și Google Play, dar și pe website-ul www.gurmandio.ro, Gurmandio iți aduce rapid, acasa sau la…

- Iata ingredientele: VarzaMorcoviSfecla rosieLegume cu frunze verzi (salata verde, spanac, rucola etc.)zeama de lamaieUlei de masline Se pun 3 parti varza, o parte morcovi, o parte sfecla rosie. Varza se taie fideluta, iar morcovii si sfecla se dau pe razatoarea…

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu orice dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli direct de la specialist.

- Modul in care consumam cafeaua de dimineața variaza foarte mult de la o zona de le Glob la alta. In timp ce unii prefera bautura foarte dulce și cu sirop, lapte, sau frișca, altora le place doar cafeaua neagra.

- In zilele noastre, viața a devenit atat de agitata, incat rareori ne mai gasim timp pentru noi inșine. Indeosebi femeile, din unele puncte de vedere mai sensibile decat barbații, iar privind din alte perspective – mult mai puternice, se complac in situații ce nu ar trebui sa le plafoneze, sa le limiteze…

- De cate ori nu ți s-a intamplat sa ai nevoie urgenta de bani, dar sa nu știi catre ce Instituție Financiara Nebancara sa te indrepți? Este și normal sa nu știi exact intre care dintre ele sa alegi, pentru ca intr-adevar sunt destul de multe in momentul de fața pe piața și daca ar fi […] Articolul Ai…

- Scala pH-ului (hidrogenul potențial) merge de la 0 la 14, unde 7 este neutru. O substanța cu un pH mai mic de 7 este acida. O substanța alcalina sau bazica are un pH mai mare decat 7. In general, apa de baut de la robinet conține tot felul de substanțe care ajung in organism și care…

- Pentru a pierde in greutate, trebuie sa mananci mai puține calorii decat arzi, simplu! Bineințeles ca sportul este foarte important in menținerea greutații, insa acesta nu reprezinta decat aproximativ 20% din rezultat -succesul revenind nutriției in proporție de nu mai puțin de 80%. Tocmai de aceea,…

- Stii deja ca uleiurile esentiale sunt, practic, bune la orice, de la calmarea durerilor de cap la decongestionarea cailor respiratorii si la instalarea unei stari de bine in mediul tau. Dar stii ca ele pot fi si arma ta secreta in lupta...

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- Fotbalistul echipei Steaua, Dragos Nedelcu, a declarat, miercuri, ca el si colegii sai vor da totul in partida retur cu Lazio Roma si ca el accepta criticile, deoarece il ajuta sa creasca.“Va fi un meci foarte dificil, Lazio joaca foarte bine acasa. Vom da totul. Am mai jucat partide grele,…

- Grapefruitul este cunoscut drept un antioxidant, cat și ca un fruct cu puternice proprietați antibacteriane. In plus, este bogat in vitamina C, conține vitaminele A, B, D, E, calciu, fosfor,...

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…

- Foarte multi oameni se confrunta cu insomnia, pierderea memoriei si dificultate in concentrare, dar in ajutorul lor vine un fruct la indemana oricui si care, consumat regulat, te scapa de toate aceste probleme.

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus cat mai rapid, atunci smoothie-urile pentru slabit sunt cea mai buna varianta pentru tine. Acestea au o varietate de substante nutritive care te vor ajuta sa dai jos mult mai repede depozitele de grasimi. Iata, mai jos, trei smoothie-uri recomandate de dr. Oz…

- Tatiana Jizdan are 30 de ani, este nascuta la Anenii Noi, satul Geamana. Și-a facut studiile in Romania și a devenit invațator pentru clasele primare și preșcolare in Romania. A activat 2 ani la Chișinau, la o gradinița privata, dar salariul mizer pe care il primea a facut-o sa renunțe și sa plece din…

- Deși lactatele sunt un subiect destul de controversat trebuie precizat faptul ca iaurtul grecesc fața de celelalte produse din aceasta categorie conține o cantitate mult mai mica de lactoza. Ofera un aport bun de proteine, calciu, probiotice, potasiu dar și vitamina B12. Este un ajutor…

- In meciul disputat azi acasa, in compania celor de la CSO Voluntari, echipa de baschet a CSM Sighet nu a reusit sa se impuna pe teren, la finalul meciului tabela de scor aratand un 70-54 pentru oaspeti. Meciul a fost foarte rapid disputat, dar oaspetii au stat mai bine in teren, au fost mai atenti la…

- Viorica de la Clejani a dezvaluit reteta cremei cu care reuseste sa triseze timpul si sa aiba un ten perfect. Este o crema facuta in casa, din seu de oaie. Viorica din Clejani, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sambata, 3 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, alaturi de…

- Nu mai e mult pana ce primavara vine și toata lumea iși dorește un corp sanatos și frumos, cu care sa se mandreasca! Afla de la „Prietenii de la 11” ce presupune dieta hiperproteica!

- Obezitatea este una dintre cele mai frecvente boli metabolice, caracterizata prin exces de tesut adipos. Printre cauzele acestei boli se numara obiceiurile alimentare, stresul, lipsa educatiei, alimentatia de tip fast-food, consumul de alcool, sedentarismul sau tulburari hormonale.

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Conceptul de „combinare a alimentelor”, numit și dieta Hay, a fost inventat in anii ’20 de catre medicul nutriționist William Hay pentru tratarea propriilor probleme de sanatate. Potrivit lui Hay, ar trebui sa mancam dupa regulile chimiei, ideea de baza pornind de la faptul ca proteinele, carbohidrații…

- Ai mai incercat pana acum sa slabesti, dar eforturile tale au fost in zadar? Sau poate ai reusit sa dai jos kilogramele dorite, insa forma corpului tau nu arata asa cum iti doresti? Dieta care nu te lasa sa te infometezi, combinata cu 20 de minute de exercitii zilnice este ceea ce ai nevoie.

- Timpul de digestie al alimentelor – secretul care te impiedica sa slabesti – Ce este digestia, cum se digera alimentele in corpul nostru si un tabel cu timpul de digestie al celor mai uzuale alimente…

- Vesti imense din partea specialistilor. Alergatul te face mai fericit si se ajuta sa slabesti. Tot mai multe persoane de diferite varste aleg sa alerge, aceasta forma de mișcare ajungand sa faca parte din rutina de mișcare a acestora. Și asta pentru a slabi, pentru a fi sanatoși și pentru acea stare…

- De la sport si alegerea cu atentie a produselor alimentare, stilul de viata se tot schimba. Dar cand vine vorba de slabit, avem tendinta de a opta numai pentru alimente fara grasimi, insa in acest proces se face o greseala. Nu se includ in meniul zilnic fructele. Merele verzi, mai exact.

- Ghimbirul contine calciu, fier, magneziu, mangan, potasiu, proteine, carbohidrati, fibre alimentare, seleniu, sodiu, vitaminele C, E si B6.Uleiurile volatile din ghimbir au efecte analgezice, sedative si antitermice.

- Oua si legume - Ouale faciliteaza absorbtia de caroten din legume. Pui si ardei iute - Ardeii iuti ajuta la arderea caloriilor iar efectele lor sunt accentuate in combinatie cu proteinele. Continuarea AICI.

- Designerul Tina Olari vine cu noi surprize la inceput de 2018. Bistrițeanca a realizat un corset modelator, care nu doar le ajuta pe doamne și domnișoare sa slabeasca, ci mascheaza și toate imperfecțiunile sub rochii.

- Are in componenta magneziu si sulf pe care corpul ii absoarbe si te ajuta sa elimini toate toxinele acumulate in corp de-a lungul anilor. Pe masura ce scapi de ele, vei observa ca incepi sa slabesti si ca celulita va disparea. Magneziul continut este esential pentru functionarea celulelor…

- Gata, au aproape au trecut toate sarbatorile de iarna, daca e sa luam in calcul faptul ca in aceasta noapte este sarbatorit Revelionul pe stil vechi, iar scuzele cand vine vorba de lupta impotriva kilogramelor nu isi mai au locul. De altfel, va propunem un regim care va ajuta sa slabiti sanatos: dieta…

- O cura de detoxifiere este mai mult decat binevenita dupa mesele copioase cu care ne-am rasfațat in zilele de sarbatoare. Este foarte important sa excluzi anumite alimente și bauturi, avand grija sa consumi mai multe ceaiuri din plante medicinale. O cura de detoxifiere cu ceaiurile potrivite in combinație…

- Specialistul in nutriție vorbește despre branzeturi și despre cum se pot include acestea in alimentație pentru a ține o dieta sanatoasa. Trebuie sa tinem cont de niste reguli foarte importante inainte de a o consuma.

- Niciodata nu este prea târziu sa-ți schimbi obiceiurile culinare. Consuma aceste alimente daca vrei sa slabești! 1. Ceaiul verde Aceasta bautura are efecte magice și este unul dintre cele mai sanatoase alimente pe care le poți consuma. Conține foarte mulți antioxidanți și este…

- 1. Regula celor doua - Asigura-te ca farfuria ta contine intotdeauna doua tipuri de mancare: carne si garnitura, garnitura si salata, peste si legume. Acest tip de aranjament te va ajuta sa mananci mai constient. 2. Regula farfuriei fara fund - Conform cercetarilor, oamenii au tendinta sa…

- RETETA PIFTIE: TIMPI DE PREPARARE Timp de preparare: 240-300 min Gata in: 4 ore, 0 min INGREDIENTE 2 picioare de porc rasol de porc cu sorici 1 kg carne macra porc, bucata intreaga 2-3 cepe potrivite sare piper boabe 1-2 capatani de usturoi MOD DE PREPARARE 1. Se parlesc si se curata foarte…

- Pentru ca au proprietatea de a favoriza arderea grasimilor. Nu, eliminarea grasimilor din alimentație nu este soluția pentru a nu te ingrașa sau pentru a slabi. O dieta fara grasimi va va afecta...