Limitele imaginatiei in tehnologie: Din anii '90 pana la pliabilele de acum

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un domeniu in care baietii inca sunt majoritari, Carla Timofte, o fetita de 10 ani din clasa a IV-a la scoala Spectrum si eleva in cadrul Logiscool, Scoala Internationala de Programare si Robotica pentru copii si adolescenti, a fost premiata cu una dintre medaliile de aur la concursul national…

- Rusia va fi nevoita sa ia masuri reciproce si asimetrice in replica la posibilele amenintari ce rezulta din intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, a declarat sambata un oficial al armatei ruse, citat de Xinhua, potrivit Agerpres. Potrivit sefului Statului Major General…

- Sistemul bancar global va investi miliarde de dolari in tehnologie in urmatorii ani, pentru a-si moderniza sistemele, platformele si instrumentele, astfel incat sa asigure standarde superioare de securitate in gestionarea datelor, estimeaza compania de consultanta Deloitte, in studiul "Perspective…

- Optimizarea și gestionarea mediilor multicloud a constituit o prioritate pentru multe companii anul trecut, ca și necesitatea integrarii securitații la un nivel de baza. Niciuna dintre aceste tendințe nu va disparea in 2019 și vom asista la un mix interesant intre „evoluție” – extinderea și dezvoltarea…

- Apa bruta furnizata de Administratia Bazinala Arges-Vedea catre Apa Nova s-a incadrat in limitele prevazute de lege, a declarat, luni, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes."Desi am transmis doua comunicate clarificatoare privind calitatea apei brute furnizata de Administratia Bazinala…

- Facebook dauneaza societații in aceeași masura in care fumatul dauneaza sanatații, susțin mai mulți experți in tehnologie și oameni de afaceri, potrivit Business Insider. Marc Benioff, CEO-ul Salesforce, este cel care a articulat, probabil, cel mai convingator aceasta teorie. „Facebook este noua țigara.…

- Nissan prezinta la targul CES Las Vegas o tehnologie care combina datele furnizate de senzorii mașinii cu cele din cloud și cu soft-uri de inteligența artificiala, pentru a-l ajuta pe șofer sa vada lucruri pe care in mod normal nu le poate vedea cu ochiul liber. Tehnologia le va arata șoferilor ca cineva…

- Fost caștigator de la „Romanii au talent”, Emil Rengle e concurent in sezonul 4 al emisiunii „Ferma vedetelor”, care și-a schimbat ușor formatul și titlul – se numește, simplu, „Ferma” – și are o prezentatoare noua: Mihaela Radulescu. Chiar daca nu este un mare iubitor al sezonului rece, dansatorul…