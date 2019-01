Stiri pe aceeasi tema

- Elevii unei clase de la Scoala gimnaziala "Gheorge Bibescu" din Craiova fost apostrofați de administratorul unitații de invațamant dupa ce s-au mutat in alta sala de clasa, deoarece in cea in care invațau nu mergeau caloriferele. Administratorul care a intrat peste elevi in timpul orei de Romana, ținuta…

- Aparare neașteptata pentru fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, in scandalul respingerii acesteia pentru ministerele Dezvoltarii și Transporturilor, portofolii pentru care a fost propusa de PSD la finalul anului 2018."Se pot spune multe despre Olguta Vasilescu. Mai ales vrute si…

- Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) a condamnat, sambata, limbajul plin de invective pe care președintele PNL Ludovic Orban l-a folosit in denigrarea premierului Viorica Dancila, la o zi dupa ce moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE a fost respinsa de Parlament.„Consideram…

- Un angajat al uzinelor Ford a povestit pe Facebook o intamplare pe care o descrie drept dezgustatoare traita la spitalul din Craiova unde mersese impreuna cu mai multi colegi sa ajute cu daruri copii aflati in suferinta.

- Razvan Popa, eurodeputat PSD, considera ca limbajul și amenințarile folosite de președintele Romaniei la adresa liderilor coaliției de guvernare sunt total inacceptabile. Președintelui ii este teama și de aceea reacționeaza așa, crede eurodeputatul social-democrat.”Limbajul și amenințarile…