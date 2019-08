Trump și Iohannis s-au completat in nesinceritate Unii observatori ai intalnirii dintre președinții Trump și Iohannis au sesizat un gest care se repeta in cursul discuțiilor: cei doi interlocutori iși impreunau degetele mainilor intr-un mod specific, pe rand sau in același timp. Specialiști britanici in limbajul gesturilor sunt de parere ca acest mod de a-și folosi mainile are o semnificație speciala și indica nesinceritate. Practic, cand iși impreunau in acest fel degetele ei transmiteau un semnal. Și anume ca ceea ce spun atunci sau ceea ce aproba nu trebuie luat in considerare, este ceva de…