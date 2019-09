Stiri pe aceeasi tema

- „Daca cineva mi-ar fi spus, acum 5 ani, cand i-am transmis prerogativele de președinte al ALDE lui Calin Popescu Tariceanu, ca mana cu care am scris și am semnat toate documentele de inființare a acestui partid imi va fi mușcata, fara nicio remușcare, de acesta, cu siguranța, nu aș fi crezut!…

- Grațiela Gavrilescu a comunicat, sâmbata dimineața, ca le pregatește ”marilor barbați politici” o surpriza în instanța, dupa excluderea acesteia din partid de catre Calin Popescu Tariceanu în cadrul unei ședințe informale la Parlament care s-a transformat în Biroul…

- Apar din ce in ce mai multi nemultumiti, in interiorul ALDE, dupa decizia de iesire de la guvernare si semnarea aliantei cu Pro Romania, pentru sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu, la prezidentiale. Un vicepresedinte ALDE, Marian Cupsa, a scris pe Facebook ca deciziile din ultima perioada sunt…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir nu este de acord cu alianta dintre ALDE si Pro Romania, pentru sustinere candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, si se lanseaza intr-un atac la adresa partidului lui Ponta. "Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea…

- Fostul europarlamentar, Mircea Diaconu, isi va anunta azi, pe treptele Ateneului Roman, la ora 16.00, intentia de a candida ca independent la presedintia Romaniei. Surse politice au declarat pentru G4Media ca Diaconu ar urma sa fie sustinut de viitoarea alianta politica formata dintre Pro Romania si…

- USR a adoptat un protocol de alianța electorala pentru prezidențiale și un protocol de alianța politica cu PLUS, care are insa o serie de amendamente ce vor fi comunicate partidului condus de Dacian Cioloș, a anunțat Dan Barna, pe Facebook.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la…

- Consiliul National al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianta politica cu USR, anunta simbata seara, pe Facebook, liderul PLUS Dacian Ciolos, relateaza news.ro ”Consiliul National al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianta politica cu USR. Textul…