- Vineri, 7 decembrie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, este programata binecunoscuta opereta: „Voievodul tiganilor” de J. Strauss. Opereta, pusa in scena din 1885, se bazeaza pe nuvela cu același nume a lui Jokai Mor și infatiseaza povestea mariajului dintre un proprietar de pamanturi,…

- Opera Brasov ii asteapta pe cei mai mici spectatori miercuri, 28 noiembrie 2018, de la ora 11.00, in Sala Operei, la musical-ul „Micuta Dorothy”, dupa „Vrajitorul din Oz” de Frank L. Baum, pe muzica compozitorului Marius Țeicu si un scenariu scris de Silvia Kerim. Copiii vor avea astfel…

- Sambata, 10 noiembrie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt asteptati la spectacolul „Don Pasquale” de G. Donizetti, o capodopera a genului. Initial, pentru data de 10 noiembrie, Opera Brasov programase „Faust”, de Ch. Gounod, insa acesta a fost inlocuit „din motive bine…

- Miercuri, 7 noiembrie 2018, de la ora 11.00, copiii sunt asteptati la un spectacol foarte indragit: „Frumoasa din Padurea Adormita”, pe muzica semnata de Marius Teicu si scenariul scris de Silvia Kerim, dupa basmul cu acelasi nume de Charles Perrault. Una din cele mai frumoase si mai cunoscute…

- In cadrul Festivalului de Opera, Opereta si Balet, Opera Brasov prezinta „Frumoasa si Bestia”, spectacol extraordinar de balet. Sambata, 27 octombrie 2018, de la ora 19.00, in Sala Operei, Festivalul de Opera, Opereta si Balet, editia a XVI-a, organizat de Opera Brasov, continua cu spectacolul…

- ”Ștafeta Veteranilor de Razboi”, eveniment aflat la a V-a ediție a ajuns in Baia Mare. Acțiunea organizatorilor are ca scop promovarea valorilor naționale și a respectului fața de veteranii de razboi și eroii Romaniei din toate razboialele, dorindu-se o punte intre mediul militar și civil. Ștafeta va…

- Festivalul de Opera, Opereta și Balet, ediția a XVI-a, organizat de Opera Brașov programeaza in mod tradițional, an de an, o seara speciala dedicata muzicii maghiare. Gala muzicii maghiare va avea loc sambata, 20 octombrie 2018, de la ora 19.00, in Sala Operei. Gala muzicii maghiare ii…

- Sambata, 29 septembrie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, brașovenii și turiștii sunt invitați la spectacolul cu opera „La Cenerentola” de G. Rossini. „Cenușareasa” (in italiana „La Cenerentola ossia La buonta in trionfo”) este o opera comica in doua acte de Gioachino Rossini, dupa un libret…