Dupa trei ani de relație, Lili Sandu și Silviu Tolu au ajuns la concluzia ca trebuie sa-și duca relația la un alt nivel și sa se casatoreasca. In varsta de 39 de ani, Lili Sandu se considera pregatita pentru a deveni mama. Dorința ei este impartașita și de partener, fotomodelul internațional Silviu Tolu. Prin urmare, […]