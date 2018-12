Lili Sandu, pictorial extrem de sexy la 39 de ani! Arata ca o zeita Cu ocazia sarbatorilor, frumoasa Lili Sandu a decis sa faca un pictorial sexy, ca un cadou pentru fanii ei. Si ce cadou! Lili Sandu a realizat pictorialul pentru revista VIVA! iar fanii n-au puttu sa nu observe cat de bine arata Lili la aproape 40 de ani, starnind multe aprecieri. Imbracata in tinute elegante si adoptand o atitudine de diva, Lili a parut foarte naturala la shooting. Machiajul a fost pe masura iar aceesoriile, in special bijuteriile, pe masura tinutelor. Cu aceste tinute, Lili este o inspiratie pentru toate femeile. In cazul in care sunteti in pana de idei pentru tinutele de Craciun… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

