Lil Wayne lanseaza clipul piesei “Don’t Cry”, feat. XXXTentacion

- Jonas Blue lanseaza alaturi de regizorul Patrick Tollhill clipul piesei “Desperate”. Intregul clip a fost filmat in Nashville, Tennessee, si urmareste povestea unei tinere (interpretata de Nesbitt) care se afla in imposibilitatea de a decide intre ce ii dicteaza sufletul si ce ii dicteaza mintea. Piesa…

- Post Malone si Swae Lee si-au unit fortele pentru a doua oara cu prilejul piesei “Sunflower”, inclusa pe soundtrack-ul filmului “Spider-Man: Into The Spider-Verse”. Prima piesa pentru care cei doi artisti au colaborat este “Spoil My Night”, inclusa pe albumul semnat Post Malone, lansat in primavara…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- Troye Sivan a inceput anul in forta si le ofera fanilor sai clipul piesei “Lucky Strike”. Videoclipul este regizat de Emma Westenberg , regizorul nominalizat la premiile Grammy pentru clipul “Pynk”, lansat de Janelle Monae. Asa cum ne-a obisnuit deja, Troye Sivan mentine un dialog deschis cu fanii sai.…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…

- La doar cateva zile dupa neasteptata lansare a piesei „Thank U, Next”, Ariana Grande face public videoclipul celui de-al treilea single extras de pe albumul „Sweetener”, „breathin”. Videoclipul piesei „breathin” este regizat de catre Hannah Lux Davis si reuneste o serie intreaga de cadre spectaculoase.…

- Iuliana Beregoi, idolul copiilor și adolescenților din Romania, lanseaza o noua piesa, „Cine sunt eu”. Piesa, produsa de Mixton Music, se anunța a fi inca un hit al Generației Z, cu un mesaj puternic și emoționant. In premiera, in videoclipul acestei melodii, fanii vor vedea imagini din filmul de cinema…