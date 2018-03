Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai vocali critici ai actualei administrații din Timișoara este Nicu Falcoi, fostul pilot de vanatoare devenit senator USR. Prezent in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, acesta a vorbit despre nemulțumirile sale fața de modul in care lucreaza Nicolae Robu. „Am ceva cu acțiunile…

- Edilul a aratat cata audiența are, pe Facebook, acolo unde transmite live evenimentele. "SINGUR IMPOTRIVA TUTUROR ?! NICIDECUM! DIMPOTRIVA, IMPREUNA CU ZECI ȘI ZECI DE MII DE TIMIȘORENI! IMPREUNA PENTRU TIMIȘOARA! Asta este realitatea anilor anteriori, a momentului prezent și…

- Jurnaliștii din Timișoara continua protestul fața de edilul șef al orașului. Marți, au parasit sala de conferințe cand primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca. Edilul și-a continuat conferința pentru urmaritorii de pe Facebook.

- Protestele presei din Timișoara la adresa primarului Nicolae Robu au continuat ieri cu o noua acțiune. Adunați in sala de consiliu a primariei, jurnaliștii de la toate publicațiile din Timișoara, oras-...

- "IN SPIRITUL ADEVARULUI! 1. Sunt de aproape șase ani Primar. 2. Organizez saptamanal doua conferințe de presa -una la Primarie, alta la PNL-, toate cu durata de 1-1.5 ore. 3. La conferințele mele de presa accesul este liber, nu exista și nu au existat niciodata acreditari.…

- Va reamintim ca, intr-o serie de ieșiri de o virulența fara precedent, Nicolae Robu i-a comparat cu prostituate și tonomate pe ziariștii care au demonstrat ca autoritațile locale au fost depașite de cele cateva zile de iarna, nereușind sa faca fața nici deszapezirii din Timișoara, dar nici…

- "Intr-o tara in care valorile sunt uneori mai putin respectate decat ne-am dori, e important sa ne exprimam fiecare atunci cand simtim ca ne sunt atacate principiile. Ca timisorean si ca roman, ma simt agresat de felul in care primarul Nicolae Robu intelege sa se comporte", scrie Sorin Grindeanu,…

- Sambata, 3 martie, Sorin Grindeanu a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, prin intermediul caruia a transmis ca "e important sa ne exprimam atunci cand simțim ca ne sunt atacate principiile". "Intr-o țara in care valorile sunt uneori mai puțin respectate decat ne-am dori,…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, facuta in drum ce se intorcea de la Viena spre Timisoara, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a lansat un atac dur la adresa unor jurnalisti locali pe care i-a numit, fara a-i nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de asmutire”. Conflictul Robu –…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca „exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalisti…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Aflat la Viena, intr-o vizita oficiala, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca principalul vinovat pentru deszapezirea de proasta calitate din oras este fostul primarul al orasului, schimbat in urma cu sase ani de actualul edil.

- Daca acum doua zile dadea asigurari ca „toate utilajele Retim și SDM au fost non-stop pe teren” și ca „nimic nu se face instantaneu”, pentru ca „peste tot in lume, cand ninge mult, traficul este ingreunat”, primarul Nicolae Robu incepe sa le dea dreptate timișorenilor care spun ca zapada a luat prin…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu a lansat un nou atac furibund pe Facebook, dar și cateva explicații legate de deszapezire. Plecat de la Viena inspre Timisoara, Robu a postat pe rețeaua de socializare un text prin care le explica timisorenilor de ce drumurile din oras sunt pline de zapada, desi municipalitatea…

- Daca acum 2 zile susținea, intr-o postare pe care a șters-o ulterior, ca la Timișoara se face deszapezire așa cum trebuie, primarul Nicolae Robu revine acum cu o noua postare. A gasit și vinovatul: administrația Ciuhandu, care a intocmit contractele de deszapezire. Acum un an, contractele au expirat…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- Situația a ieșit la iveala dupa ce mai mulți cititori ne-au scris pe adresa redacției ca stau in frig, temperaturile exterioare scazand cu mult sub zero grade. Mai mult, de sambata noaptea, Timișoara a intrat sub cod galben de ger. „Nu se mai poate cu apa calda, nu este presiune deloc, este…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Intalnirea maraton de luni seara, la care au participat cateva zeci de oameni de cultura din Timișoara i-a dat idei primarului Nicolae Robu. Acestea a anunțat, pe Facebook, ce vrea sa faca pentru a impaca toate parțile și a face mai eficienta munca la proiectul Capitala Europeana a Culturii. Ramane…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Fotografiile cu conditiile jalnice dintr-un salon al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara s-au viralizat dupa postarea acestora pe Facebook. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, la Realitatea Tv, ca "Timp de jumatate de secol nu s-a investit nimic in acest spital.…

- In Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, peretii sunt scorojiti, mobilier este ruginit, iar la ferestre sunt puse cearsafuri, dupa cum arata imaginile care au ajuns virale pe retelele de socializare. Managerul spitalului si primarul Nicolae Robu spun insa ca unitatea medicala se…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Strazile Timișoarei au fost scena unor urmariri ca in filme, in aceasta noapte, dupa ce cațiva șoferi Uber s-au incaierat cu mai mulți taximetriști. Nu a fost un singur incident. Ciocniri au fost in parcarea de la Iulius Mall, unde a și inceput totul, apoi in pasajul Jiul, dar și in zona Soarelui, nu…

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Nici timișorenii și nici primarul orașului nu se arata satisfacuți de transportul public. Dupa precedentul sondaj facut pe o rețea de socializare, Nicolae Robu a prezentat rezultatele unui chestionar realizat dupa criterii mai științifice, direct in mijloacele de transport in comun, pe baza unei aplicații…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- Dupa ce a caștigat o importanta parte din trafic - și implicit din bani - de pe urma ziarelor, Facebook a decis sa le mai aplice editorilor o lovitura: postarile cu știri, alaturi de cele ale companiilor, vor aparea mult mai rar pe wall-ul utilizatorilor. Iar pentru ca articolele sa ajunga totuși, in…

- Apariție inedita a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. Un obișnuit al tehnologiei moderne, edilul care iși transmite pe Facebook toate conferințele de presa a venit astazi la lucru cu o tava cu fructe și legume. Mai bine de jumatate de…

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…