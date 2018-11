Stiri pe aceeasi tema

- Sanziana BuruianE "i so:ul ei, Nicolae Zuluf implinesc 3 ani de cEsnicie. De"i gurile rele au vorbit la inceput de o posibilE despEr:ire intre cei doi, le-au demonstrat tuturor cE sunt capabili sE aibE o familie "i sE trEiascE frumos, impreunE.

- Weekendul a sosit cu pasi repezi, iar astrele s-au aliniat pentru ca urmatoarele zile sa fie unele perfecte. Mai multe zodii vor avea parte de un weekend de poveste, insa doar una singura va sari in sus de fericire.

- Vestea ca Elena Udrea a devenit astazi, 20 septembrie, mamica a atras atenția și astrologilor, care au analizat cu atenție atat ziua, cat și ora la care micuța Eva Maria a venit pe lume. Astfel, ei au putut sa afle mai multe despre personalitatea fiicei vedetei și a logodnicului ei, Adrian Alexandrov.…

- Reacție categorica a lui Liviu Dragnea in ședința de astazi de la sediul PSD.Dupa ce in spațiul public au aparut informații ca 28 de șefi de organizații ii cer demisia, Liviu Dragnea a anunțat in ședința la care iau parte primarii de sectoare, premierul Viorica Dancila și mai mulți miniștri…

- Vestea ca Valentina Pelinel si Cristi Borcea ar urma sa devina, din nou, parinti a venit ca un trasnet pentru Alina Vidican, fosta sotie a afaceristului. Blondina nici nu vrea sa auda ca Valentina Pelinel ar putea sa o egaleze si la acest capitol, Alina Vidican si Cristi Borcea avand doi copii impreuna.

- Vestea cE fiica lui Adi Minune, Carmen "i celebrul regizor Bogdan Daragiu nu mai formeazE un cuplu a cEzut ca un trEsnet in lumea mondenE. DupE doi ani de rela:ie, cei doi "i-au spus adio "i au hotErat sE meargE pe drumuri separate. BurlEci:E fiind din nou, Carmen Simionescu incearcE sE le atragE tuturor…

- Vestea mortii prin inec a unui copil de 12 ani in canalul de irigatii de la marginea satului a zguduit, zilele trecute, intreaga comunitate din Pietroasele (judetul Buzau). Copilul a fost inmormantat miercuri, dupa ce trupul sau a stat mai multe zile la IML pentru investigatii. Apropiatii lui Marian,…