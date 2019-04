Ligia şi Matteo ne cântă „Serenade” Se apropie sezonul cald si odata cu el melodiile care ne deschid apetitul de dans si distractie. Este vremea „Serenadelor”! Ritm vibrant, culoare, invitatie la dans, cam despre asta este si piesa „Serenade”, lansata acum de catre Ligia si Matteo. „Cu Matteo am lucrat foarte mult in studio, in trecut si ma bucur ca intr-un final am reusit sa facem o piesa draguta. Este piesa care nu a iesit deloc fortat, a avut un curs lejer si din prima clipa in care am ascultat-o m-a cuprins fenomenul “pielea de gaina’. Cu toate ca e o piesa ritmata si fresh, eu personal o gasesc totodata si foarte profunda,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

