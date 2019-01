Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidențial pe probleme de Educației, Ligia Deca, susține ca declarația ministrului Educației, Ecaterina Andrinescu, prin care arata ca plagiatul este o problema minora, este una care arata ca nu ințelege efectele negative ale fenomenului de plagiat.”Personal, cred ca nicio problema…

- "De la clasa a III-a, apreciez eu, dupa experienta pe care o am, si pana la clasa a VIII-a... Daca elevii, o buna parte din ei, tin pasul cu ceea ce le cere programa scolara, o alta parte din ei pierd permanent in ceea ce priveste acumularea in cunoastere. Ca urmare, de la clasa a III-a si pana la…