Ligia Deca, consilier de stat: Daca am reusi sa schimbam leadership-ul educational, in 10 ani am vedea o Romanie educata

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca poarta discutii cu ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pentru a vedea care sunt cele mai bune variante pentru noua taxa auto, existand sanse sa fie evitata introducerea acesteia de la inceputul anului viitor,potrivit Mediafax.…

- Sygic a lansat o actualizare a aplicației sale, Sygic Travel, care permite utilizatorului sa o acceseze și de pe Apple Watch . Astfel, aveți acum posibilitatea de a utiliza smartwatch-ul in calatoriile dumneavoastra pentru a vedea mult mai ușor itinerariul zilei respective, pentru a explora locații…

- Piesa 'Refractie' se adreseaza în primul rând familiilor persoanelor cu tulburare de spectru autist, elevilor, studentilor în formare, cadrelor didactice, specialistilor implicati direct sau indirect în problematica autismului, autoritatilor publice locale, ong-urilor,…

- Asociatia UMA ED Romania organizeaza in lunile septembrie si octombrie un turneu educational in sase orase din tara, cu spectacolul de teatru document "Refractie", care prezinta si pune in dezbatere publica un subiect actual al societatii romanesti - autismul. "Piesa 'Refractie' se adreseaza…

- Selectionerul Cosmin Contra spune ca meciul cu Muntenegru, din debutul Ligii Natiunilor, este foarte important pentru parcursul echipei nationale in aceasta competitie si promite un joc in care Romania va ataca si va incerca sa inscrie, conform News.ro.

- Grupul parlamentar al minoritatilor nationale a adoptat in unanimitate decizia de a trimite o scrisoare premierului Dancila, prin care solicita demiterea lui Darius Valcov din functia de consilier."Ca urmare a postarii de catre domnul Darius Valcov, consilier al prim-ministrului, a unui film…

- Numerosi profesionisti din televiziune si producatori independenti din tara si din strainatate participa, incepand de luni, timp de o saptamana, la a XV-a editie a Festivalului International al Televiziunilor si Producatorilor Independenti SIMFEST, care se desfasoara la Targu Mures. Organizatorul Festivalului…

- Politistii au facut luni perchezitii la doi minori din Prahova, care ar fi spart site-urile web ale mai multor institutii publice, printre care cel al Politiei Locale Ploiesti, al Fortelor Navale Romane, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, dar si cel al PSD. Tinerii…