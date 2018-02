Liga Studentilor din Universitatea Maritima Constanta serbeaza astazi 28 de ani de activitate

Stiri pe aceeasi tema

- La 31 ianuarie 2018 sau împlinit 600 de ani de la trecerea în nefiin a domnitorului rii Româneti Mircea cel Btrân. Istoricii români îl consider ca fiind primul domnitor care a încercat constituirea blocului unitii româneti datorit aciunilor sale de bun strateg...

- Pentru executarea unor lucrari de remediere a avariei pe conducta de distributie apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Smardan, din municipiul Constanta, SC RAJA SA va intrerupe furnizarea apei potabile miercuri, 07 februarie 2018, in intervalul orar 09,00 ndash; 12,00.Vor fi afectati de lipsa apei…

- In perioada, 21-26 februarie 2018, va avea loc la Bucuresti, la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", cea de-a X-a Competitie Internationala de Matematica "Master of Mathematics" la care participa cele mai bune echipe de matematicieni, din douazeci de tari din intreaga lume. Din echipa Romaniei…

- Dupa ce si-a preluat functia, noul director al Muzeului Judetean, Ionel Muscalu, a organizat o prima conferinta de presa, in care a prezentat, pe scurt, cateva din planurile pe care le are pentru viitorul apropiat. Ionel Muscalu a precizat, mai intai, ca isi propune sa faca din nou vizibil Muzeul Judetean,…

- Armata Romaniei participa cu militari, tehnica și echipamente, in zilele de 27 și 28 ianuarie, la Bucharest Gaming Week, ce se va desfașura la Complexul Expozițional Romexpo (in incinta pavilioanelor C4 și C5), anunța Ministerul Apararii Naționale. Astfel, vizitatorii vor putea interacționa cu militari…

- Mai multi soferi constanteni s au ales cu dosar penal in ultimele zile. Astfel, la data de 21 ianuarie a.c., politistii din cadrul serviciului Rutier au depistat un barbat, de 48 de ani, din localitatea Viisoara, judetul Constanta, care a condus un autoturism, pe strada stejarului, din localitatea Cobadin,…

- Autor: Florentin SCALETCHI Acest inceput de an nu a venit pe retelele de socializare doar cu traditionalul „La multi ani 2018” si cuvintele pline de afectiune, ci si cu o postare care, fara tagada, il trimite pe fostul presedinte Basescu Traian la lada cu gunoi a istoriei. Este vorba de un document…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 4.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 18, 25, 42.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mihail Kogalniceanu" Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza doua examene concursuri in vederea incadrarii directe din sursa externa, a urmatoarelor posturi vacante:1. Ofiter specialist II la Serviciul Logistic ndash;…

- Seria sarbatorilor de iarna de apropie de final, iar Primaria a pregatit, deja, programul manifestarilor specifice Bobotezei: “Sambata, 6 ianuarie 2018, creștinii ortodocși și catolici sarbatoresc Boboteaza. Evenimentul va fi marcat și la Giurgiu, ca in fiecare an, de catre municipalitate și Episcopia…

- Moarte tragica pentru o femeie în vârsta de 56 de ani. Aceasta a decedat dupa ce a cazut de la etajul 12 al unui bloc de locuit din sectorul Ciocana, pe strada Mircea cel Batrân, scrie unimedia.info Potrivit poliției, tragedia a avut loc în jurul orei 17:00,…

- La scurt timp dupa accidentul rutier din aceasta sera din Constabta, de la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Ion Ratiu, in zona a avut loc un alt eveniment rutier.Intrucat existau persane reclacitrante, au sosit mai multe masini de politie, iar un barbat a fost incatusat. ...

- Un accident rutier s a petrecut in aceasta seara in municipiul Constanta, la intersecti strazilor Mircea cel Batran si Ion Ratiu. In evenimentul rutier au fost fost implicate doua masini, iar doua persoane au suferit vatamari corporale, dar, potrivit medicilor, traumele sunt usoare ...

- Peste 40 de angajați ai Casei Județene de Pensii Constanța, ai Inspectoratului Teritorial de Munca și ai Agenției Județene pentru Prestații Sociale au organizat, marți, un protest spontan in fața sediului comun de pe strada Mircea cel Batran, din Constanța, revendicand creșterea nivelului de salarizare.…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati fara permis sau sub influenta bauturilor alcoolice. Astfel, la data de 11 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat o tanara, de 20 de ani, din localitatea Dumbraveni, judetul Constanta, care a condus un…

- Accidentul de sâmbata seara a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se poate vedea momentul în care neatenția unei șoferițe era sa provoace o tragedie. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția dintre strazile Ion Rațiu și Mircea cel Batrân. O șoferița aflata…

- Un barbat de 43 de ani din Chișinau a fost reținut de oamenii legii dupa ce a spart doua automobile de model „Toyota” si „Audi A6”, parcate pe strada M. Sadoveanu si bd. Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al capitalei. Individul a furat din automobile bani și bunuri in valoare de 30 de mii de lei.…

- Un locuitor al capitalei in varsta de 43 ani a fost retinut de polițiști, fiind banuit de comiterea unui sir de furturi din mașini. Potrivit forțelor de ordine, suspectul ar fi patruns prin deteriorarea parbrizelor laterale in doua automobile de modelele „Toyota" si „Audi A6", parcate pe strada M. Sadoveanu…

- Urmare a cercetarilor efectuate in cazul unui barbat, de 47 de ani, care a fost depistat sub influenta bauturilor alcoolice, conducand un autoturism pe DJ 394, politistii din cadrul Biroului Rutier Mangalia au retinut persoana in cauza, pe baza de ordonanta, pentru o perioada de 24 de ore, introducand…

- Catalina Ponor, tripla campioana olimpica din Constanta, a pus punct activitatii competitionale din gimnastica, urmand ca in continuare sa si indrepte pasii spre antrenorat. Carmen, mama campioanei, a postat pe Facebook un mesaj emotionant cu ocazia acestui moment din viata fiicei sale."Iubitul meu…

- Ion Bararu, profesorul de fizica din Constanța, a luat pana acum cu elevii sai peste 70 de premii la concursurile organizate anual de NASA. Nu sta la catedra, ci printre elevi. ”Domn Trandafir” modern are foști elevi care au ajuns la cele mai prestigioase universitați din lume, Princeton, Harvard și…

- Biblioteca Judeteana ldquo;I.N.Roman", cu sediul in Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 104 A, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de: bibliotecar cu studii medii treapta profesionala IA in cadrul Biroului ldquo;Sali de lectura. Depozite" 1 post…

- Amfiteatrul "Coriolan" al Colegiului National "Mircea cel Batran" a gazduit, in aceasta saptamana, intalnirea anuala a claselor a IX a bilingv franceza din orasul Constanta. La intalnire au participat, alaturi de elevii de la CNMB si colegii lor de la Liceul Teoretic ldquo; Ovidius" si Liceul Teoretic…

- Romania's national team has won two silver medals, two bronze medals and one honor mention at the 11th edition of the International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA), which was held in Thailand, between 12 - 20 November. According to a release of the Ministry of National Education…

- Micuța care in urma cu mulți ani cucerea publicul din Romania cu felul sasait in care vorbea intr-o celebra reclama este astazi o domnișoara in toata regula. In 2002, o reclama facea senzație pe toate posturile de televiziune. Spotul pentru un sortiment de mezel o avea drept protagonista pe Luiza Lucuța…

- In cursul acestui weekend, mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati cu nereguli in trafic.Astfel, in aceasta dimineata, ora 03.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tanar, de 30 de ani, din localitatea Popesti Leordeni, judetul Ilfov, care a condus…

- Cu prilejul aniversarii a 145 de ani de invatamant romanesc de marina, la Constanta au avut loc o serie de activitati. Alexandru Nicolae Pana, stranepotul comandorului care a realizat prima harta a coastei romanesti a Marii Negre, a acordat mai multe burse celor mai buni elevi ai institutiei de invatamant…

- Inființata la Constanța, Omul cu Șobolani – una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din Romania, sarbatorește anul acesta 20 de activitate. Sambata, 18 nov, la ora 20:00, Doors Club te invita la concertul aniversar, eveniment in cadrul turneului național. Omul cu Șobolani (OCS) s-a inființat…

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier ce a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in centrul orașului Constanța, autoturismul in care se aflau izbindu-se de cladirea garajului Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, de pe strada Mircea cel Batran. Potrivit…

- Un groaznic accident de circulatie a avut loc, acum cateva minute chiar pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, in fata sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pe fondul neacordarii de prioritate trei autoturisme s au ciocnit foarte puternic in urma impactului au rezultat…