- Luni, in cadrul sedintei comune de cooperare cu FIFA si IFAB, s-au stabilit in detaliu pasii pe care fiecare autoritate, implicata in procesul de implementare a sistemului VAR in Liga 1, trebuie sa ii urmeze. "Este vorba de Liga Profesionista de Fotbal si de catre Comisia Centrala a Arbitrilor, carora…

- Federatia Romana de Fotbal si-a manifestat intentia de a introduce sistemul VAR si in meciurile din cadrul Cupei Romaniei, urmand sa imparta costurile respective cu LPF, informeaza, luni, lpf.ro.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat oficial ca la partida dintre Romania și Norvegia, contand pentru preliminariile Euro 2020, vor asista 30.038 de copii sub 14 ani și insoțitori. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie, de la ora 19:00, iar cu Norvegia, pe Arena…

- GSP.ro a aflat ca, incepand cu sezonul competițional 2020-2021, Liga Profesionista de Fotbal va implementa sistemul de arbitraj video (VAR) la meciurile disputate in Liga 1. „In urma articolelor aparute de-a lungul timpului in mass-media, am constatat cu surprindere ca publicul iubitor de fotbal nu…

- Jocurile din cadrul saisprezecimilor Cupei Romaniei vor avea loc in perioada 29-31 octombrie cu incepere de la ora 14.30, cu exceptia jocurilor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF. Jocurile din optimile si sferturile de finala se disputa in sistem…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, ca meciul Romania-Norvegia, din preliminariile EURO 2020, se va disputa fara spectatori. De asemenea, Comisia de Disciplina a UEFA a amendat FRF cu 83.000 de euro in urma incidentelor de la meciurile cu Spania și Malta.FRF a fost sancționata cu…

- Ziarul Unirea Industria Galda – Petrolul Ploiești, din “16”-imile Cupei Romaniei se joaca miercuri, 25 septembrie, la ora 16.30, la Galda de Jos Industria Galda intalnește miercuri, 25 septembrie, de la ora 16.30, pe divizionara secunda Petrolul Ploiești, pe “Galda Arena”, in “16”-imile de finala ale…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, programul meciurilor din faza intai naționala a Cupei Romaniei, sezonul 2019/2020, potrivit Mediafax.Vor evolua in aceasta faza a competiției cele 42 de echipe caștigatoare ale fazelor județene ale Cupei și 34 de echipe care au jucat in precedenta…