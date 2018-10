Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Cu o mentalitate ofensiva și cu adversare care rareori sunt de inalt nivel, echipa de tineret a lui Ajax este una dintre preferatele noastre pentru pariurile pe goluri. Impotriva echipei similare a PSV-ului, care are o medie de nu mai puțin de patru goluri pe meci,…

- Croația și Anglia s-au anihilat reciproc in duelul in cadrul etapei a III-a din din cadrul Grupei a IV-a Seria A in Liga Națiunilor, terminand nedecis, scor 0-0 intr-o grupa dominata autoritar de Spania, care este lider cu șase puncte din tot atatea posibile. Pentru Croația și Anglia acesta este primul…

- Luis Enrique a anunțat intr-un mod inedit lotul național de fotbal al Spaniei pentru partida amicala cu Țara Galilor și disputa cu Anglia din Liga Națiunilor. Tehnicianul in varsta de 48 de ani a așezat in vestiar tricourile celor 23 de fotbaliști convocați.

- Fostul antrenor al Barcelonei a uimit prin primul 11 pe care l-a aliniat pentru meciul cu vicecampioana mondiala, Croația, in competiția Liga Națiunilor. Nu mai puțin de șase jucatori ai echipei Real Madrid au fost titulari in al doilea meci al lui Luis Enrique pe banca tehnica a Spaniei, scrie Mediafax.Dani…

- La 48 de ani, dupa un an sabatic, Luis Enrique s-a intors in fotbal, ca selecționer al Spaniei. Și a debutat cu o victorie importanta, 2-1 pe terenul Angliei, in startul din Liga Națiunilor. "Sa caștigi pe Wembley la primul meci, nu se putea mai bine. Mi-a placut atitudinea baieților, au continuat sa…

- Luis Enrique, noul selectioner al nationalei Spaniei, a anuntat vineri o prima lista cu multe nume noi, renuntand la fotbalisti care au fost la Mondial, ca Jordi Alba, Koke sau Iago Aspas, in favoarea unor Dani Ceballos, Jose Luis Gaya sau Rodri, scrie AFP. Primele meciuri ale Spaniei…

- David Silva a debutat in 2006 in tricoul primei reprezentative, pentru care a marcat 33 de goluri. Mijlocasul si-a anuntat decizia retragerii intr-o scrisoare deschisa in care afirma ca "La Roja" i-a permis sa creasca atat ca om, cat si ca jucator. "Am trait si am visat cu o echipa de…