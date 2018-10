Liga Naţiunilor, a doua strigare Criticata in ultima vreme de unii antrenori de la cluburile de top (chiar cu argumente viabile!), Liga Natiunilor isi continua acum seria de meciuri si poate ca isi va dovedi si utilitatea. Hai sa recunoastem ca daca n-ar fi aceasta competitie, echipele nationale, mai mari si mai mici si-ar cauta cu febrilitate parteneri de echilibrate, lucru pe care il fac si acum, in grupele de trei echipe cand apare o data libera. Tot atat de adevarat este c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

