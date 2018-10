Liga Militarilor Profesionisti a aderat la Euromil. Despre Euromil. Dan Albu, presedintele LMP, spune ca este un moment istoric (galerie foto)

Ieri, 12 octombrie 2018, in cadrul Congresului Euromil desfasurat la Budapesta, asociatiile militare europene au votat, in unanimitate, aderarea LMP la Euromil, se arata pe pagina oficiala de Facebook a LMP Dan Albu, presedintele Ligii spune ca "Aceasta frumoasa reusita, pozitioneaza LMP in randul asociatiilor militare europene, care au un cuvand de spus in constructia politico militara a Europei".Albu mai spune ca "aceasta reusita apartine, in egala masura, celor care au muncit l ...