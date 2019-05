Liga I poate ajunge la Clinceni

Academica Clinceni are drum liber catre Liga I. Echipa ilfoveana a primit instiintare oficiala din partea Federatiei Romane de Fotbal, de la Comisia pentru acordarea licentei cluburilor, ca a indeplinit toate cerintele pentru a participa in prima liga. S-a considerat ca Academica Clinceni, echipa care are mai multi jucatori imprumutati de la FCSB, nu incalca nicio regula si are voie sa se inscrie in noul sezon al Ligii I. Vicepresedintele clubului (...)