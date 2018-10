Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo si Dunarea Calarasi inchid etapa a 12-a a Ligii 1 Betano. Partida se disputa in aceasta seara de la ora 21:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Dinamo, echipa lui Mircea Rednic, și Dunarea Calarași, echipa lui Dan Alexa, joaca luni, de la ora 21:00, in ultimul meci din etapa a 12-a. In ciuda declarațiilor flatante ale lui Alexa la adresa lui Rednic, antrenorul nou-promovatei nu a uitat episoadele din care a ieșit șifonat. Dan Alexa va fi primul…

- Noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat luni, cu prilejul prezentarii sale oficiale, ca echipa din Soseaua Stefan cel Mare nu va retrograda, ci va juca in play-off-ul Ligii I....

- Noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat luni, cu prilejul prezentarii sale oficiale, ca echipa din Soseaua Stefan cel Mare nu va retrograda, ci va juca in play-off-ul Ligii I. "Multumesc ca v-ati gandit la mine, imediat am acceptat. Prefer sa fiu…

- Florin Bratu, despre zvonurile privind demiterea sa cu Dan Alexa (Dunarea Calarași). Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca situatia formatiei din Soseaua Stefan cel Mare nu este dramatica, deoarece se afla la doar trei puncte de…

- Liga Profesionista de Fotbal a emis azi un comunicat legat de meciul FCSB - Dunarea Calarași, care se va juca duminica, de la ora 21:00. Potrivit LPF, meciul dintre liderul Ligii 1 și nou-promovata antrenata de Dan Alexa se va juca la Voluntari, acolo unde a avut loc și meciul FCSB - FC Botoșani 2-2.…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe FC Viitorul Constanta cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, in ultimul meci din etapa a patra a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de sud-africanul May Mahlangu (34), care a indeplinit o simpla…