- Juniori HOTARARE… Comisiile Federatiei Romane de Fotbal au decis ca meciul din etapa a VIII-a a Ligii Elitelor – U17 dintre LPS Piatra-Neamt si Sporting Juniorul Vaslui, care nu s-a disputat din cauza terenului acoperit de zapada, sa fie reprogramat. Partida va avea loc miercuri, 7 martie, de la ora…

- Steaua Roșie Belgrad – ȚSKA Moscova reprezinta prologul primei manșe a 16-imilor de finala in Liga Europa. Celelalte partide, inclusiv duelul FCSB – Lazio , sunt programate joi, 15 februarie. Marți, 13 februarie 19:00 Steaua Roșie Belgrad – ȚSKA Moscova Joi, 15 februarie 18:00 Astana – Sporting Lisabona…

- „Duelul” castigatorilor Eurovision de la Salina Turda continua. Fiecare dintre finalisti mizeaza pe originalitate si mesaje de impact. Marea batalie se va da insa in finala de la Bucuresti, cand publicul va decide piesa castigatoare.

- Arbitrul Istvan Kovacs a fost delegat la partida OGC Nice - Lokomotiv Moscova, programata, joi, de la ora 20.00, in saisprezecimile de finala ale Europa League, informeaza FRF.Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in vreme ce cel de-al patrulea oficial va fi…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa, luna viitoare, doua partide amicale. Prima intalnire va fi pe 24 martie, contra Israelului, in deplasare, de la ora 20:30, si va fi transmisa in direct de Pro TV. Al doilea meci va fi contra Suediei, echipa calificata la Campionatul Mondial din Rusia,…

- Spartak Moscova o intalnește joi, de la ora 20:00, pe Athletic Bilbao, in șaisprezecimile de finala ale Europa League. In ciuda criticilor lui Ion Craciunescu din ultima vreme, Alexandru Deaconu a fost delegat ca observator la partida pe care fosta adversara a lui Dinamo o va disputa in Rusia. Alexandru…

- Sparta Praga joaca ACUM ultimul amical inaintea startului sezonului, impotriva rușilor de la Spartak Moscova. Partida este liveVIDEO pe GSP.ro. Florin Nița debuteaza in amicalul contra lui Spartak Moscova. Nicușor Stanciu și Bogdan Vatajelu sunt și ei titulari. Nița este capitanul cehilor. Conform…

- Fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, ar putea rata partida retur din Cupa Regelui, in deplasare, contra Valenciei, dupa ce a suferit o accidentare la genunchi. Pique a fost autorul golului egalizator in partida cu Espanyol (1-1), de duminica, din La Liga, dar s-a accidentat in…

- Partida CSU Craiova - Dinamo, capul de afis din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, pe noul stadion din Banie, conform programului anuntat de Federatia Romana de Fotbal....

- Partida dintre formatiile CS Universitatea Craiova si FC Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, conform programului anuntat, luni, de Federatia Romana de Fotbal. Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018, sunt urmatoarele:…

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- George Becali, finanțatorul lui FCSB, a facut o dezvaluire importanta marți dimineața. Conform latifundiarului, Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare. Dar nu...

- Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare, sustine Gigi Becali. Afaceristul nu voia sa mai auda de fotbal, dar s-ar fi razgandit dupa ce a vazut rezultatele unui sondaj. Cristi Borcea si fratii Becali, din nou la proces. Imagini inedite cu Borcea, la ICCJ…

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adincime, din Salina Turda din Romania. Evenimentul va avea loc pe 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica. O…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe 24 martie un meci amical cu selectionata Israelului, in deplasare, a anunțat astazi forul de la București. Pe langa partida cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, echipa țarii noastre susține și aceasta partida de verificare din Israel. Cele doua…

- "Printul" Cristea se intoarce in fotbal! Cu toate ca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea este curtat de unul dintre cele mai titrate cluburi de pe meleagurile noastre, CFR Cluj, ocupanta primului loc in Liga I. Din cate se pare, fostul jucator este tentat sa accepte propunerea oficialilor…

- Subiectul ”blocul V03” revine in atenția cititorilor Dej24.ro, ca urmare a unui proiect de hotarare referitor la construcția de pe Dealul Florilor. Ședința va avea loc maine, cu incepere de la ora 15. Proiectul de hotarare cu numarul noua prevede ”aprobarea desfașurarii concursului de soluții finalizat…

- Tanara vedeta a echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, victima unei violente ciocniri cu portarul formatiei Olympique Lyon, Anthony Lopes, duminica seara, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Frantei, a fost evacuat pe o targa dupa o jumatate de ora de joc, informeaza AFP. …

- Partida amicala pe care nationala de fotbal a Romaniei o va disputa pe 27 martie, impotriva Suediei, se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. De asemenea, Federatia Romana de Fotbal mai negociaza si cu alte federatii internationale perfectarea unei alte partide amicale, tot in luna martie.…

- Neymar, absent din echipa duminica la meciul cu Nantes (1-0) din cauza unei accidentari in zona costala, va reveni pentru partida cu Dijon de miercuri, din etapa a 21-a a Ligue 1, in timp ce Thiago Motta, accidentat la o gamba, ''nu este inca apt'', a anuntat marti antrenorul echipei…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va intalni pe canadianca Eugenie Bouchard (29 de ani, 112 WTA) in turul II la Australian Open 2018. Partida se va disputa joi (in direct la Eurosport), ora de start nefiind inca stabilita. Simona Halep – Eugenie Bouchard a fost semifinala la Wimbledon, in 2014. Atunci,…

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Clubul spaniol de fotbal Athletic Club Bilbao si FC Viitorul Constanta au ajuns la un acord de principiu pentru transferul jucatorului Cristian Ganea la gruparea basca, incepand cu data de 1 iulie 2018, a anuntat campioana Romaniei pe site-ul sau oficial. Ganea va semna pe trei sezoane…

- Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul istoric era vizibil cu mult inainte de start. "Acest eveniment arata ca ne indreptam spre un viitor prosper. Sunt foarte mandra ca sunt martora a acestei schimbari imense", a declarat Lamya Khaled Nasser, o fana din Jeddah in varsta…

- Kayserispor, echipa lui Marius Șumudica, a disputat azi un amical in Turcia cu Șanliurfaspor, insa partida a fost intrerupta prematur din cauza condițiilor metro extreme. Ploaia torențiala nu a permis celor doua echipe sa termine partida, care a fost oprita definitiv de arbitru in minutul 55, cand scorul…

- Echipa de fotbal Real Madrid, campioana en titre a Spaniei, a terminat la egalitate, 2-2, partida disputata in deplasare cu formatia Celta Vigo, duminica seara, in cadrul etapei a 18-a din Primera Division. Ambele goluri ale madrilenilor au fost marcate de Gareth Bale (min. 36 si 38),…

- Programata inițial pentru vineri, reluarea oficiala a activitații primdivizionarei de fotbal CSM Poli Iași a fost mutata pentru duminica, deoarece majoritatea jucatorilor din strainatate nu ar fi ajuns la reunirea lotului. Singura certitudine de pana acum este sosirea mijlocașului Alexandru Taciuc,…

- In august 2013, Simona Halep o invinge pe deținatoarea titlului de la Wimbledon, Marion Bartoli, scor 3-6, 6-4, 6-1, in turul II la Cincinnati. Imediat dupa finalul meciului, jucatoarea de 28 de ani din Franța face un anunț șoc: ”Partida contra lui Halep a fost ultima din cariera.”

- FIFA a instiintat Federatia Spaniola de Fotbal, prin intermediul unei scrisori, in legatura cu implicarea politicului in alegerile prezidentiale, iar acum ibericii risca sa fie exclusi de la Cupa Mondiala din 2018, gazduit de Rusia, scrie El Pais.

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a ajuns astazi la Leipzig, unde urmeaza sa joace luni, 11 decembrie, de la ora 18:30, in optimile de finala ale Campionatului Mondial, impotriva Cehiei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1. ...

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia, ajutat de secundul Daniel Pirvu, și mijlocașul Nicușor Bancu au prefațat intalnirea cu Gaz Metan Mediaș, programata duminica, de la ora 17.00, in Ardeal, contand pentru ...

- Antrenorul echipei de fotbal FC Lugano, Pierluigi Tami, a declarat, miercuri seara, intr-o conferința de presa, ca FCSB este favorita in partida directa, programata, joi, in Europa League, pe Arena Naționala din București, dar a precizat ca acest lucru nu inseamna ca formația sa pornește cu gandul…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la CSM Focșani, intr-o partida care conteaza pentru faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Read More...

- Juniorii A1 de la Arieșul Turda s-a impus ieri, scor 3-0, in fața echipei similare a Universitații Cluj, intr-un meci care s-a disputat pe terenul „Turdeana” din cadrul complexului sportiv Turda. Read More...

- Partida incepuse de doar trei minute, cand norii s-au dezlantuit. Surprinsi de urgia naturii, arbitrii si cei 22 de jucatori au fugit panicati si s-au adapostit sub bancile de rezerve, care aveau acoperis. Partida in cauza a opus formatiile Inter Campulung si Unirea Bascov.

- Mijlocașul și capitanul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, accidentat sambata in partida cu Celta Vigo (2-2), va fi indisponibil pentru confruntarea cu Sporting Lisabona, de marți, din Liga Campionilor, au anunțat oficiali ai clubului catalan. ''Examinarile medicale au confirmat faptul…

- Athletic Bilbao și Real Madrid joaca ACUM in etapa a 14-a din La Liga. Partida poate fi urmarita in direct la TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul livTEXT! LIVE: ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID 0-0 Madrilenii sunt la 9 puncte de liderul Barcelona, in timp ce Bilbao e pe locul 15, cu 14 puncte.…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:30, pe teren celor de la CSM Focșani, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XIII-a, ultima a turului, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...

- Noul stadion din Banie este pregatit pentru primul derby: infruntarea dintre CSU Craiova si echipa campioana, Viitorul Constanta, in aceasta seara, de la ora 20:45. Partida va fi transmisa in direct de Digi 24.

- Vremea urata de afara nu a fost un impediment pentru conducerea AJF Cluj, care a decis sa se mai joace o etapa in acest an, astfel in prima etapa a returului Ligii a 4-a si speram ultima oficiala din 2017, CSM Campia Turzii va juca sambata 2 decembrie, incepand cu orele 11.00, pe Stadionul ”Mihai Adam"…

- ACS Poli Timișoara și FCSB se intalnesc in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Partida incepe la ora 21:30 și e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. In ultimul meci direct dintre cele doua, FCSB i-a macelarit pe banațeni și i-a invins cu un sec 7-0. S-a intamplat pe…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, a prefațat duelul pe care dobrogenii il vor juca sambata, pe terenul lui CSU Craiova, in Liga 1. "Regele" a ținut sa-l laude pe Devis Mangia, antrenorul oltenilor. "Jucam cu o echipa puternica, foarte bine organizata, cu un antrenor care deși e italian,…

- Echipa Petrocub-Hâncesti, clasata pe locul 3 în Divizia Naționala ediția 2017, a fost premiata. Jucatorii, staff-ul tehnic si conducatorii echipei au primit medalii, transmite IPN. La ceremonia de premiere au fost prezenti conducatorii echipei din Hâncești, Mihai Usatîi…

- Romania – Moldova, in preliminariile CM 2019 la fotbal feminin. Meciul e marți, de la 11.00, la Mogoșoaia. Reprezentativa s-a reunit luni, 20 noiembrie, informeaza frf.ro. Tricolorele vor juca impotriva selecționatei Moldovei marți, 28 noiembrie, incepand cu ora 11:00, la Centrul Național de Fotbal…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, a oferit detalii mai puțin știute despre fostul mare campion la tenis și om de afaceri Ion Țiriac. Simona Halep, care are o relație cu tenismenul Radu Marian Barbu , este cea mai buna jucatoare de tenis din lume, ocupand locul 1 in clasamentul WTA. Sportiva a oferit detalii…

- Fernando Hierro a devenit noul director sportiv al Federației Spaniole de Fotbal, intr-o funcție pe care a mai ocupat-o intre 2007-2011, perioada in care naționala "furia roja" a cucerit titlul mondial și european. ...

- „Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Mondialul din Rusia 2018, contraperformanța bifata dupa 60 de ani! In consecința, președintele Federației Italiene de Fotbal, Carlo Tavecchio (foto), a demisionat, ieri, dupa ce in urma cu cateva zile selecționerul Giampiero Ventura a fost pus pe liber.

- Seria de victorii radauțene a fost oprita la Mircurea Ciuc dintr-un penalty discutabil transformat de Bajko Barna in minutul 82. Partida dintre Csikszereda Miercurea Ciuc și Bucovina Radauți a fost extrem de echilibrata și care, in mod normal, ar fi trebuit sa se incheie la egalitate, 0-0. Din pacate…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a apreciat, vineri, intr-o conferința de presa, ca meciul cu Juventus București este unul periculos, deoarece vine dupa o perioada de intrerupere. ''Urmeaza o partida periculoasa, cum sunt toate meciurile care vin dupa…