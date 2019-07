Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papura, le cere jucatorilor sai concentrare maxima la meciul cu Sabail, din mansa a doua a turului I preliminar al Ligii Europa si sa nu tina cont de rezultatu primei manse.

- Formatia Zalgiris Vilnius, cu Liviu Antal integralist, a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, de Honved Budapesta, in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Europa, scrie news.ro.Au marcat Bano-Szabo ’32, Ngoog ’55 si Gazdag ’69 (penalti) pentru gazde, respectiv…

- Universitatea Craiova a susținut ieri seara o conferința de presa in Baku, in care antrenorul Corneliu Papura și capitanul Nicușor Bancu au prefațat intalnirea cu FK Sabail, programata astazi, de la ora 19.00 (Digi Sport 1), contand pentru prima manșa a turului intai preliminar al Ligii Europa.

- O brigada din Finlanda va conduce meciul dintre FC Sabail si Universitatea Craiova, programat la 11 iulie, de la ora 20.00, in prima mansa a primului tur preliminar al Ligii Europa, la centru fiind Ville Nevalaynen, a anuntat gruparea olteana.

- Formatia CS Universitatea Craiova va intalni invingatoarea din meciul dintre Honved Budapesta si Zalgiris Vilnius, in turul doi preliminar al Ligii Europa, in cazul in care va trece prima runda preliminara.

- In aceasta dupa amiaza, la sediul UEFA, de la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a turului I preliminar al Ligii Europa, faza a competiției in care vor evolua doua echipe din Romania: FCSB și Universitatea Craiova.

- Echipele londoneze Arsenal si Chelsea sunt favorite la calificarea in finala Ligii Europa dupa meciurile tur disputate joi aseara. Pe stadionul "Emirates", "tunarii" antrenati de Unai Emery, fost tehnician al Valenciei timp de patru sezoane (2008-2012) au invins formatia spaniola cu 3-1. Valencia…

- FC Viitorul s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (1-0), la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor. Echipa ant...