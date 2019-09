Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 9-a de la Liga Elitelor le regaseste pe reprezentantele Doljului in postura de gazde. Astfel, sambata, de la ora 10.00 (Under 19), respectiv 12.00 (Under 17), pe stadionul de la „Hanul Doctorului”, Academia „Gica Popescu” intalneste echipele similare ale Universitatii Cluj. Confruntarile vor…

- Academia „Gica Popescu“ a caștigat cu 2-0 partida susținuta astazi, pe stadionul de la „Hanul Doctorului”, in compania echipei UTA Arad, contand pentru etapa a 7-a de la Liga Elitelor U17. Craiovenii au deschis scorul prin Mirel Neața, care primit o minge pe culoar, a patruns in careul mare și a trimis…

- Academia „Gica Popescu“ a pierdut, scor 2-4, partida susținuta astazi, pe stadionul de la „Hanul Doctorului”, in compania echipei UTA Arad, contand pentru etapa a 7-a de la Liga Elitelor U19. Craiovenii au deschis scorul rapid, prin Mihai Mehedințeanu, care a transformat fara emoții o lovitura de la…

- Academia „Gica Popescu” vine cu „tolba“ aproape plina din deplasarea din Ardeal, dupa ce echipele de juniori Under 19 si Under 17 au contabilizat 4 puncte in dubla de la Tarlungeni cu Coltea Brasov. Disputele au contat pentru etapa a 6-a de la Liga Elitelor. La juniorii mari, gruparea de la „Hanul Doctorului”…

- Runda a 5-a de la Liga Elitelor s-a dovedit a fi benefica pentru cele doua formatii de republicani ale Academiei „Gica Popescu“, care au cunoscut victorii in „dubla“ cu Interstar Sibiu, sustinuta sambata, la „Hanul Doctorului“. Juniorii U19 s-au impus cu 3-1 au urcat doua locuri in clasament, de pe…

- Miercuri, la „Hanul Doctorului“ s-a desfasurat dubla dintre Academia „Gica Popescu“ si Universitatea Craiova, din cadrul rundei a 2-a de la Liga Elitelor. La Under 19, gazdele s-au impus cu 1-0, gratie reusitei din penalti a lui Mihai Mehedinteanu (’90), in timp ce la U17 cele doua au remizat 1-1, ambele…

- Academia „Gica Popescu“ și Universitatea Craiova se intalnesc astazi, la „Hanul Doctorului“, intr-o partida contand pentru etapa a 2-a de la Liga Elitelor U17. GdS va va ține la current cu evoluția scorului și momentele importante. „Gica Popescu“: 12: Alex Matei – 2. Octavian Urdu, 4. Alex Vezelovici,…

- Academia „Gica Popescu“ și Universitatea Craiova se intalnesc de la ora 16.00, la „Hanul Doctorului“, in etapa a 2-a de la Liga Elitelor U19. GdS va va ține la curent cu evoluția scorului și cu evenimentele importante. „Gica Popescu“: 12. Angelo Stoenica – 3. Daniel Tudor, 11. Mihai Mehedințeanu, 9.…