- FC Barcelona s-a calificat fara probleme in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 3-0 (2-0), pe Camp Nou, in returul sferturilor de finala. Barca, invingatoare si in tur, cu 1-0, s-a impus prin golurile marcate de Lionel Messi (16,…

- Ole Gunnar Solskjær, antrenorul celor de la Manchester United, a comentat eșecul echipei sale de pe Camp Nou, cu Barcelona, scor 0-3. Recunoaște superioritatea catalanilor și valoarea lui Lionel Messi. „Am avut cateva șanse bune de a marca in primele 15 minute, dar Messi a inscris acel gol. Ce pot…

- Gica Hagi și Ianis au ajuns astazi la Barcelona. Dumitru Dragomir susține c aceștia au mers pentru a discuta transferul mijlocașului de 20 de ani la catalani, și nu ca sa asiste diseara pe Camp Nou la Barcelona - United, returul „sferturilor" Ligii Campionilor. „In avionul catre Barcelona, am fost…

- Barcelona s-a impus pe terenul lui Manchester United, scor 1-0, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa Lionel Messi a avut mari probleme. Lovit de Smalling in fata, Messi a continuat sa joace pe Old Trafford, dar va lua pauza in weekend. ...

- Manchester United a pierdut in „sferturile" Ligii Campionilor cu Barcelona, scor 0-1, dar Ole Gunnar Solskjaer crede ca echipa sa poate repeta pe Camp Nou performanța reușita in "optimi", la Paris, cand a invins cu 3-1 dupa ce pierduse acasa cu 2-0. Are tupeu Ole Gunnar Solskjaer. Man. ...

