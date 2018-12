Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de TSKA Moscova cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri, pe stadionul ''Santiago Bernabeu'', in ultimul meci din Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, una dintre cele mai mari surprize ale competitiei. Fedor Cealov (37), Gheorghi…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de TSKA Moscova cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri, pe stadionul ''Santiago Bernabeu'', in ultimul meci din Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, una dintre cele...

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de TSKA Moscova cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri, pe stadionul ''Santiago Bernabeu'', in ultimul meci din Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, una dintre cele mai mari surprize ale competitiei.

- Rezultate surprinzatoare in ultima etapa din Grupa G a Ligii Campionilor. Real Madrid a fost umilita pe teren propriu de rusii de la TSKA Moscova, in timp ce AS Roma a pierdut pe terenul cehilor de la Viktoria Plzen.Real Madrid a pierdut cu 0-3 in fata rusilor. Cu toate acestea, spaniolii…

- Bayern Munchen, Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Manchester United, Manchester City, Real Madrid si AS Roma s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile de marti ale etapei a V-a a fazei grupelor. Inaintea acestei etape, numai FC Barcelona era sigura de prezenta in optimi.Rezultatele…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de TSKA Moscova cu scorul de 1-0, marti seara, pe stadionul ''Lujniki'' din capitala Rusiei, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la...

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de TSKA Moscova cu scorul de 1-0, marti seara, pe stadionul ''Lujniki'' din capitala Rusiei, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Europei a primit gol dupa doar 65 de secunde de joc, Nikola…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre TSKA Moscova si Real Madrid, detinatoarea trofeului, care se va juca marti, de la ora 22,00, in Grupa G a Ligii Campionilor, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Arbitri asistenti au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe,…