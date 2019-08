Liga Campionilor, play-off. Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad şi Olympiakos Pireu, calificate în grupele Ligii Campionilor Echipele Dinamo Zagreb, Steaua Rosie Belgrad si Olympiakos Pireu s-au calificat in grupele Ligii Campionilor la fotbal, editia 2019-2020, la capatul meciurilor disputate marti seara in mansa secunda a play-off-ului celei mai importante competitii continentale intercluburi. Dinamo Zagreb a remizat in deplasare, 1-1, cu formatia norvegiana Rosenborg Trondheim, croatii profitand insa de victoria cu 2-0 de pe teren propriu, din meciul tur. Olympiakos Pireu a castigat si mansa secunda a confruntarii cu FC Krasnodar (2-1), dupa ce grecii obtinusera o victorie si mai categorica in prima mansa (4-0).… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

