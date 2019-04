Stiri pe aceeasi tema

- Metz, Rostov Don, Gyor și Vipers Kristiansand sunt ca și calificate in turneul de la Budapesta, acolo unde, fara CSM București, se va stabili caștigatoarea Ligii Campionilor la handbal feminin. Ediția din acest an a Final Fourului Ligii Campionilor, gazduita pentru al șaselea an consecutiv de Budapesta,…

- Echipele de handbal feminin Gyor ETO, Rostov Don si Vipers au obtinut victorii, duminica, in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Returul este programat in 13 aprilie, atunci cand si CSM Bucuresti va juca cu Metz Handball, dupa ce in tur a cedat, cu 26-31, iar calificarea sa…

- 14 din cei 16 antrenori ai echipelor din grupele Ligii Campionilor au ales echipa ideala in acest sezon. Din primul 7 nu lipsește pivotul Crina Pintea. Antrenorii echipelor feminine calificate in grupele Ligii Campionilor au ales, pentru site-ul Federației Europene de Handbal (EHF), o echipa ideala…

- Jucatoarea echipei de handbal CSM Bucuresti, Iulia Curea, a declarat, joi, inaintea partidei cu Thuringer HC, ca inca mai spera la locul 2 in grupa principala 2 a Ligii Campionilor pentru a putea intalni un adversar mai facil in sferturile de finala. Pentru a ocupa locul 2 al grupei, care…

- Echipele de handbal feminin Gyor ETO, Vipers, CSM Bucuresti si FTC Budapesta sunt cele patru calificate in sferturile de finala din grupa a II-a a Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate in meciurile de sambata, potrivit news.ro.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa…

- Partida dintre primele doua clasamente in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor, contand pentru etapa a 8-a, a adunat multa lume buna la Sala Polivalenta. Fotoreporterul Libertatea, Vlad Chirea, a pus obiectul aparatului pe starurile din teren, doar in Capitala s-au aflat campioanele Europei, dar a…

- Campioana Romaniei, CSM Bucuresti, a fost invinsa categoric de formatia ETO Gyor, cu scorul de 27-36 (15-22), in Ungaria, in primul meci din grupa principala a II-a a Ligii Campionilor la handbal feminin. Detinatoarea trofeului, care a avut in pivotul Crina Pintea cea mai buna jucatoare de pe teren,…

A șasea și ultima zi a grupurilor Ligii Campionilor a emis ultimele verdicte, ceea ce inseamna pentru primele doua echipe ale fiecarui grup accesul la runda a doua și pentru al treilea clasat...