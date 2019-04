Stiri pe aceeasi tema

- Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin au fost decise, marti, prin tragere la sorti, Metz Handball – Rostov Don si Vipers – Gyor ETO, partide care se vor juca in 11 mai la Turneul Final Four de la Budapesta. CSM Bucuresti a ratat, dupa trei ani consecutivi, calificarea in ”careul de asi”,…

- CSM București a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa franceza Metz Handball, cu scorul de 23-22 (11-9), duminica, in deplasare, in manșa a doua a sferturilor de finala. Campioana Romaniei pierduse și meciul tur, de la București,…

- Metz a fost o nuca mult prea tare pentru CSM București, care își încheie aventura în Liga Campionilor din faza sferturilor. Cu un avantaj de cinci goluri dupa meciul de la București (31-26), franțuzoaicele nu au mai forțat în retur, însa victoria le-a revenit și de aceasta…

- Echipele de handbal feminin Gyor ETO, Rostov Don si Vipers au obtinut victorii, duminica, in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Returul este programat in 13 aprilie, atunci cand si CSM Bucuresti va juca cu Metz Handball, dupa ce in tur a cedat, cu 26-31, iar calificarea sa…

- Campioana României la handbal feminin, CSM Bucuresti, va întâlni formatia franceza Metz Handball, în sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a încheiat grupa a II-a a principala pe locul 4 si, conform regulamentului, se va duela cu liderul grupei I, scrie News.ro.…

- Campioana României la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost învinsa sâmbata, în deplasare, de formatia Krim Ljubljana, cu scorul de 23-22 (12-11), în penultimul meci din grupa a II-a a Ligii Campionilor, scrie News.ro.Pentru CSM au marcat Curea 9 goluri, Lazovic…

- ​Campioana României la volei feminin, CSM Bucuresti, a fost învinsa miercuri, în deplasare, de formatia Dinamo Moscova, cu scorul de 3-1, în al patrulea meci din grupa E a Ligii Campionilor, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-20, 14-25, 25-15, dupa…

- Dupa umilința cu Gyor, CSM București a obținut victoria de care avea nevoie contra echipei slovene RK Krim Mercator, în a doua partida din Grupa Principala II a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României s-a impus cu 32-26 (16-11), la capatul unui meci dominat în totalitate.Principala…