Liga Campionilor: FC Barcelona in sferturile Ligii Campionilor, dupa 3-0 in returul cu Chelsea. Messi a ajuns la 100 de goluri marcate

Stiri pe aceeasi tema

- De exact 125 de secunde a avut nevoie Lionel Messi, Regele Fotbalului, pentru a o rapune pe Chelsea și a deschide drumul Barcelonei pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Geniul argentinianului a mai lovit apoi cu un assist și inca un gol, iar campioana Angliei a plecat batuta la scor de…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a...

- Formatia FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a învins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, în mansa secunda a optimilor competitiei.

- Premier League e cel mai scump si cel mai mediatizat campionat din lume, insa Spania continua sa dea ora exacta in fotbalul european. Dupa Tottenham si Manchester United, inca o formatie britanica a fost eliminata din Liga Campionilor.

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala. Barca, dupa 1-1 pe Stamford Bridge, s-a impus pe teren propriu prin golurile inscrise…

- CSM București a aflat in aceasta seara data și ora la care va avea loc partida tur cu Metz, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Astfel, "tigroaicele" vor infrunta echipa franceza in Vinerea Mare, pe 6 aprilie, de la ora 20:30, in Sala Polivalenta. Returul se va disputa…

- Campioana en-titre a Romaniei la polo, Steaua Stirom Bucuresti, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia spaniola CN Sabadell, cu scorul de 10-9, in grupa B a Ligii Campionilor. Scorul pe reprize a fost 3-2, 3-2, 3-2, 1-3.Anterior, Steaua a obtinut urmatoarele rezultate in grupa B: 3-8…

- Tehnicianul formatiei AS Roma, Eusebio Di Francesco, a declarat, marti seara, ca asteapta sa se intalneasca in finala Ligii Campionilor cu Vincenzo Montella, antrenorul echipei FC Sevilla."Roma nu trebuie sa se teama de nimeni. Vreau sa fac aceasta echipa sa viseze in continuare. Dau nota…

- Echipa franceza Metz a incheiat pe locul al doilea in grupa principala II a Ligii Campionilor la handbal feminin si va juca in sferturile de finala cu CSM Bucuresti, clasata pe locul trei in prima grupa principala. Partida tur dintre cele doua formatii se va disputa in Romania.

- Azi aflam adversara CSM București in sferturile Ligii Campionilor de handbal feminin 2018. CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12).CSMB a facut o prima repriza foarte buna in care a dominat si a condus cu…

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte ar putea continua si in sezonul viitor pe banca englezilor, chiar daca va termina in afara primelor paatru locuri, anunta The Sun. Roman Abramovici are insa o singura dorinta: italianul sa nu se mai planga de lipsa transferurilor. Chelsea a picat pe locul…

- Juventus Torino a facut un meci mare pe Wembley in returul din optimile Ligii Campionilor cu Tottenham. Dupa ce in prima manșa de la Torino scorul a fost 2-2, italienii au reușit sa se impuna dramatic la Londra cu scorul de 2-1 și sa obțina biletul de calificare in sferturile competiției.

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- Ansamblata cu petrodolarii arabilor, formatia pariziana a facut furori in faza grupelor, insa, ajunsa in optimi, a fost eliminata ca si in sezonul trecut. Atunci, francezii s-au lovit de Barcelona lui Messi, acum de „armata“ condusa de CR7.

- Real Madrid s-a calificat fara emotii in sferturile Ligii Campionilor castigand si returul de pe Parc de Prince cu 2-1 (3-1 in tur), prin golurile marcate de Ronaldo si Casemiro. Parizienii au crezut intr-o rasturnare de situatie, "Ensemble on va la faire", dar echipa pariziana s-a dovedit inferioara…

- Formatia britanica Liverpool a incheiat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 0-0, meciul jucat in compania echipei portugheze FC Porto, in cea de-a doua mansa a optimilor Ligii Campionilor, dar s-a calificat in sferturi gratie succesului categoric obtinut in tur, cu scorul de 5-0.

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1, in deplasare, in mansa secunda a optimilor de finala. Real, care a castigat ultimele doua editii ale competitiei, se impusese…

- LIVE TEXT: PSG – Real Madrid, in optimile Ligii Campionilor (marți, ora 21.45, Telekom, Pro TV). PSG – Real Madrid Real Madrid pornește cu prima șansa, dupa ce, in meciul tur disputat in capitala Spaniei, s-a impus cu 3-1. Conștienți de dificultatea jocului, francezii au menajat mai mulți jucatori…

- Optimile Ligii Campionilor reprezinta un „blestem“ pentru Paris Saint-Germain! Anul trecut, echipa construita cu petrodolarii din Qatar s-a oprit in aceasta faza, desi castigase turul cu Barcelona cu un neverosimil 4-0. Returul de pe „Nou Camp“ s-a terminat insa 6-1 pentru catalani, ultimele trei goluri…

- Campioana en-titre a Romaniei la polo, Steaua Stirom, a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia germana Spandau 04 Berlin, cu scorul de 11-9, in grupa B a Ligii Campionilor. Scorul pe reprize a fost 1-2, 1-2, 7-3, 2-2.Anterior, Steaua a obtinut urmatoarele rezultate in grupa B: 3-8…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a fost invinsa marti,in deplasare, de formatia Volero Zurich, scor 3-0, in ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor. Volei Alba Blaj s-a calificat in faza Play-off 6 a competitiei inca din etapa trecuta. Scorul pe seturi a fost…

- Brazilianul Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, care a parasit terenul pe targa, duminica seara, in meciul de campionat cu Olympique Marseille (3-0), este incert pentru returul cu Real Madrid din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, informeaza AFP. Starul lui PSG a suferit…

- CSM Bucuresti a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC cu scorul de 28-24 (13-11), luni seara, intr-un meci din Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a facut un joc modest si a sfarsit prin a pierde la patru goluri in fata detinatoarei trofeului, dupa…

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Formatia FC Sevilla a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata miercuri seara, pe teren propriu, in compania echipei Manchester United, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Sahtior Donetk a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1,…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la...

- Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor, potrivit news.ro. Willian a deschis scorul…

- Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor.

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Chelsea a avut doua bare in prima repriza prin brazilianul Willian, care a reusit sa deschida…

- In aceasta seara se disputa inca doua meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor. In șocul serii, Chelsea primește vizita Barcelonei, in timp ce Bayern Munchen joaca pe teren propriu cu Beșiktaș. Partidele vor fi liveTEXT, VIDEO + FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV și TV Telekom Sport.…

- Chelsea Londra s-a calificat fara probleme in sferturile de finala ale Cupei Angliei, cea mai veche competitie fotbalistica din lume.Formatia londoneza a invins pe teren propriu gruparea Hull City din eșalonul valoric secund al fotbalului englezesc cu scorul de 4-0.

- Cristiano Ronaldo a devenit ieri primul fotbalist din lume care a inscris o suta de goluri in Liga Campionilor pentru un singur club, Real Madrid. Echipa sa a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, a devenit primul jucator din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club in Liga Campionilor la fotbal, gratie "dublei" pe care a reusit-o miercuri seara in partida cu Paris Saint-Germain (3-1), din cadrul…

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- Echipa engleza Liverpool este ca si calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a surclasat-o pe FC Porto cu scorul de 5-0, in deplasare, in prima mansa din optimile de finala ale competitiei.a Senegalezul Sadio Mane a reusit un hat-trick (25, 53, 85), celelalte…

- Campioana en-titre a Romaniei la polo a obtinut miercuri, pe teren propriu, a treia victorie din grupa B a Ligii Campionilor, cu formatia olandeza AZC Alphen, scor 9-8. Scorul pe reprize a fost 4-1, 1-3, 2-2, 2-2.Meciul cu AZC Alphen a fost primul din returul grupei B. Anterior, Steaua a obtinut…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia franceza ASPTT Mulhouse VB, cu scorul de 3-2, in cea de-a patra partida din grupa A a Ligii Campionilor. Scorul pe seturi a fost 15-25, 25-21, 20-25, 28-26, 15-13, dupa 137 minute de joc.Victoria…

- Gyori Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, pe teren propriu, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la handbal feminin, dar a pierdut-o pe norvegianca Nora Mork, accidentata. Nora Mork…

- Fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, ar putea rata partida retur din Cupa Regelui, in deplasare, contra Valenciei, dupa ce a suferit o accidentare la genunchi. Pique a fost autorul golului egalizator in partida cu Espanyol (1-1), de duminica, din La Liga, dar s-a accidentat in…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza Midtjylland, cu scorul de 31-25 (16-13), duminica, in deplasare, in cel de-al saselea meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Scorul primei reprize a fost stabilit de Cristina Neagu. Repriza a doua a adus o scadere in nivelul de joc…

- Echipa de volei masculin Arcada Galati a ratat, marti, pe teren propriu, calificarea in sferturile de finala ale Cupei CEV, dupa ce a fost invinsa de formatia slovena ACH Volley Ljubljana, cu scorul de 3-2, si mansa retur din faza optimilor competitiei. Scorul pe seturi a fost 24-26, 25-19, 25-21,…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-0, echipa lui Alin Tosca, Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Spaniei. Catalanii raman fara infrangere in actuala editie a LaLiga.Golurile au fost marcate de Rakitic ’59, Messi ’64, ‘80 si Luis…

- Formatia FC Barcelona a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Espanyol, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei.Diego Lopez Melendo a marcat golul victoriei in minutul 88, conform News.ro. Returul va avea loc la 25 ianuarie, pe Camp Nou.Joi,…

- Barcelona s-a impus cu 4-2 pe teren celor de la Real Sociedad, iar catalanii au pus capat coșmarului San Sebastian: prima victorie pe "Anoeta" dupa 11 ani. Meci in care Messi a devenit cel mai prolific jucator all-time in Top 5 Europa. 366 de goluri in LaLiga. Barcelona se gandea numai la aceasta data.…

- Real Madrid a pierdut ultimul meci al anului trecut, 0-3 cu Barcelona, iar azi o intalnește in deplasare pe Celta Vigo, de la ora 21:45, una dintre cele mai incomode formații din La Liga. LIVETEXT CELTA VIGO - REAL MADRID 1-2 D. Wass (33) / G. Bale (36, 39) VEZI AICI VIDEO / VEZI AICI LIVETEXT Partidele…

- In week-end, in campionatul de fotbal al Spaniei se va desfasura El Clasico, adica partida Madrid - Barcelona, cea care atrage privirile intregii planete. Realul este favorit, cota 2,05 la agentia de pariuri online Unibet, caci toata lumea isi aminteste de cele mai recente doua intalniri dintre…

- Campioana en-titre a Romaniei la polo, Steaua Stirom Bucuresti, a invins marti, in deplasare, formatia spaniola CN Sabadell, cu scorul de 11-10, in cea de-a cincea partida din grupa B a Ligii Campionilor. Scorul pe reprize a fost 3-0, 4-4, 1-3, 3-3.In primul meci din grupa B, Steaua a pierdut…