Liga Campionilor: CFR Cluj a aflat numele posibilelor adversare din primul tur preliminar CFR Cluj a aflat numele posibililor adversari din primul tur al Ligii Campionilor. Misiunea campioanei României se anunta una extrem de dificila, întrucât echipele sunt foarte puternice, transmite Mediafax.



Astana (KAZ), Ludogoret (BUL), Steaua Rosie Belgrad (SRB), Shkëndija (MKD) si AIK Stockholm (SWE) sunt formatiile care pot iesi calea gruparii pregatite de Dan Petrescu. UEFA a anuntat si datele la care vor avea loc partidele. Astfel, meciul tur se va desfasura în perioada 9/10 iulie, iar returul este programat o saptamâna mai târziu, 16/17 iulie.



Sursa articol: hotnews.ro

