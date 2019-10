Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a surclasat-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 7-2, marti seara, la Londra, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal. Serge Gnabry a marcat patru goluri pentru bavarezi, Robert Lewandowski a reusit o ''dubla'', iar Joshua Kimmich a marcat celalalt gol al…

- Atacantul Florin Andone a debutat in Liga Campionilor, in meciul pe care echipa lui, Galatasaray Istanbul, l-a disputat, marti, pe teren propriu, cu PSG, in grupa A. Turcii au fost invinsi cu 1-0.Andone a intrat pe teren in minutul 64, in locul olandezului Ryan Babel. In meciul vedeta…

- Finalista la ultima ediție a Champions League, Tottenham va primi la Londra pe Bayern Munchen in ceea ce se anunța a fi “meciul zilei” din Champions League. Cu o remiza la debut (2-2 pe terenul lui Olympiacos), formația lui Mauricio Pochettino forțeaza prima victorie din actualul sezon contra bavarezilor.…

- Grupa A: Real Madrid - FC Bruges, ora 19.55 Galatasaray Istanbul - Paris Saint-Germain, ora 22.00 Grupa B: ora 22.00 Steaua Rosie Belgrad - Olympiacos Pireu Tottenham Hotspur - Bayern Munchen Grupa C: Atalanta - Sahtior Donetk, ora 19.55 Manchester…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani nu va evolua in meciul echipei PSG cu Galatasaray Istanbul, programat, marti, in grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Citește și: Dinca baga anchetatorii IN SPERIEȚI: Criminalul din Caracal are tendințe sinucigașe Edinson Cavani nu s-a recuperat…

- Politia belgiana a arestat miercuri 27 de suporteri ai echipei turce Galatasaray Istanbul, inaintea meciului cu formatia FC Bruges (0-0) din cadrul primei etape a Ligii Campionilor la fotbal, informeaza agentia EFE. Autoritatile belgiene au precizat ca 22 dintre fani au fost retinuti in apropierea stadionului…

- Olympiacos și Tottenham Hotspur au remizat, miercuri, la Pireu, scor 2-2, in primul meci al grupei B din Liga Campionilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Alexandru Cumpanașu, atac de ultima ora la Viorica Dancila și Klaus Iohannis: ‘Iși pun coada pe spinare’ Tottenham, finalista Ligii…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Borussia Dortmund si FC Barcelona, care va avea loc marti, de la ora 22:00, in Germania, in Grupa F a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea…