- Efectivul echipei Bayern Munchen va fi redus la minimum marti, la meciul cu Benfica Lisabona din Liga Campionilor la fotbal, dupa anuntul forfait-ului lui Mats Hummels, victima unei gastroenterite, care se alatura altor cinci absenti, informeaza AFP. Bayern are nevoie de un singur punct pentru a se…

- Steaua Bucuresti a invins Metalurg Skoipje cu 29-28, intr-un meci din etapa a 8-a a SEHA League, astfel ca aproape la jumatatea drumului se afla in carti pentru accederea in Final Four. Victoria din capitala Macedoniei a fost prima obtinuta de echipa lui Ovidiu Mihaila in...

- Formatia Manchester United a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Juventus Torino, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Real Madrid a invins in deplasare Viktoria Plzen, scor 5-0, inscriind patru goluri intr-un interval…

- Meciul dintre Benfica Lisabona și Ajax Amsterdam, disputat miercuri seara, pe stadionul Da Luz, a fost marcat de incidente violente in tribune. Polițiștii lusitani au avut de furca cu ultrașii formației olandeze. Incidentele au izbucnit inaintea fluierului de start, dupa ce din peluza batava au inceput…

- Oana Manea nu-și explica parcursul slab al echipei CSM București in Liga Campionilor. Pivotul CSM-ului a plans dupa meciul Kristiansand, 26-31, și a fost cu greu calmata. CSM București nu a inscris in meciul de aseara niciun gol de pe pivot. Dragana Cvijici a jucat cel mai mult, iar pe final a intrat…

- Juventus Torino a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia Manchester United, in etapa a III-a a Grupei H a Ligii Campionilor, prin reusita lui Dybala, din minutul 17.Rezultatele partidelor de marti sunt urmatoarele: Grupa EAEK Atena - Bayern Munchen, scor…

- Antrenorul lui Napoli, Carlo Ancelotti, este surprins ca ungurul Viktor Kassai va arbitra meciul dintre echipa sa si Liverpool, care va avea loc miercuri in Liga Campionilor la fotbal, informeaza agentia ANSA. Ancelotti nu a uitat cum fosta sa echipa, Bayern Munchen, a fost eliminata de Real Madrid…

- In urma eliminarii suferite in meciul Valencia – Juventus, Cristiano Ronaldo a fost suspendat pentru o singura partida din Liga Campionilor. Portughezul va vedea meciul cu Young Boys din tribune.