Liga Campionilor: Bayern Munchen a invins Besiktas, scor 3-1, si s-a calificat in sferturi

- O pisica a intrat pe gazon, miercuri seara, in timpul meciului Besiktas - Bayern Munchen, din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Pisica a ajuns la coltul terenului in minutul 51. Arbitrul Michael Oliver a oprit jocul pentru aproximativ un minut, partida reluandu-se dupa ce felina…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a...

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea Londra la scor de forfait, 3-0, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala. Barca, dupa 1-1 pe Stamford Bridge, s-a impus pe teren propriu prin golurile inscrise…

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile marcate de Thiago…

- CSM București a aflat in aceasta seara data și ora la care va avea loc partida tur cu Metz, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Astfel, "tigroaicele" vor infrunta echipa franceza in Vinerea Mare, pe 6 aprilie, de la ora 20:30, in Sala Polivalenta. Returul se va disputa…

- Tehnicianul formatiei AS Roma, Eusebio Di Francesco, a declarat, marti seara, ca asteapta sa se intalneasca in finala Ligii Campionilor cu Vincenzo Montella, antrenorul echipei FC Sevilla."Roma nu trebuie sa se teama de nimeni. Vreau sa fac aceasta echipa sa viseze in continuare. Dau nota…

- Prin doua goluri inscrise de un jucator de rezerva FC Sevilla si AS Roma au obtinut, marti seara, calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor dupa doua meciuri tensionate. Spaniolii au reusit sa se impuna cu scorul de 2-1 (dupa 0 - 0 in tur) si sa obtina astfel biletele pentru sferturi.…

- Antrenorul echipei AS Roma, Eusebio Di Francesco, s-a aratat foarte multumit de jocul facut de elevii sai, care au obtinut calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal dupa 1-0 cu Sahtior Donetk, marti seara, in returul optimilor de finala, afirmand la finalul partidei ca si-a…

- Miercuri sunt programate ultimele doua partide din faza optimilor de finala ale Champions League. Toate privirile vor fi atintite catre duelul de pe "Camp Nou", acolo unde se vor infrunta Barcelona si Chelsea. Dupa 1-1 in mansa tur, catalanii sunt favoriti la calificarea in sferturile competitiei, insa…

- Atacantul olandez Arjen Robben nu va evolua in meciul pe care Bayern Munchen il va sustine, miercuri, in deplasare, in compania echipei Besiktas Istanbul, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. Robben este accidentat, la fel ca si Manuel Neuer, Kingsley Coman si Corentin Tolisso, urmand…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells, dupa ce s-a impus, duminica, in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, informeaza Mediafax. “Am un respect ridicat pentru ...

- Juventus Torino s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 2-1 (0-1), la Londra, in mansa secunda a...

- Real Madrid s-a calificat fara emotii in sferturile Ligii Campionilor castigand si returul de pe Parc de Prince cu 2-1 (3-1 in tur), prin golurile marcate de Ronaldo si Casemiro. Parizienii au crezut intr-o rasturnare de situatie, "Ensemble on va la faire", dar echipa pariziana s-a dovedit inferioara…

- Formatia Real Madrid, detinatoarea trofeului, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a trecut, cu scorul de 5-1 la general, de echipa franceza Paris Saint-Germain. Dupa 3-1 pe Santiago Bernabeu, spaniolii s-au impus si in deplasare, scor 2-1.

- Liverpool s-a calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa 0-0 pe teren propriu cu FC Porto, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. ''Cormoranii'' nu aveau emotii in privinta calificarii, luand in considerare victoria cu 5-0 din…

- PSG - Real Madrid, meciul-vedeta al saptamanii in Liga Campionilor. Ultrașii parizieni au detonat mai multe petarde in fața hotelului unde este cazata delegația lui Real Madrid pentru a nu-i lasa pe fotbaliștii lui Zinedine Zidane sa se odihneasca inaintea marelui meci de marți seara. TELEKOMSPORT…

- Polonezul Szymon Marciniak si cehul Pavel Kralovec vor conduce la centru partidele Tottenham Hotspur – Juventus Torino si Manchester City – FC Basel, programate miercuri, la ora 21.45, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. La meciul Manchester City – FC Basel, Kralovec va fi ajutat de asistentii…

- CSM Bucuresti a invins, duminica, in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu" din Capitala, cu scorul de 29-24 (13-12), formatia daneza FC Midtjylland, intr-un meci disputat in grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Selectionerul nationalei de fotbal a Chinei, italianul Marcello Lippi, a declarat ca nimic nu se compara cu castigarea unei Cupe Mondiale, el reusind aceasta performanta cu reprezentativa azzurra in 2006. "Liga Campionilor sau Cupa Mondiala? Am castigat toate cupele cu Juventus Torino,…

- Aleksander Ceferin spune, totusi, ca nu poate promite ca echipele din Est vor ajunge sa repete performanta Stelei Bucuresti sau a Stelei Rosii Belgrad, care cucereau Cupa Campionilor Europeni in urma cu trei decenii, in conditiile in care UEFA nu va putea ajuta aceste echipe si din punct de vedere…

- Volei Alba Blaj a reușit un rezultat istoric, calificandu-se in aceasta seara in Playoffs 6 din Liga Campionilor, cel mai important rezultat al voleiului romanesc din ultimele decenii!!! Echipa din „Mica Roma” a izbutit o performanța incredibila, ajungand intre cele mai bune șase echipe de pe „Batranul…

- Formatia FC Sevilla a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata miercuri seara, pe teren propriu, in compania echipei Manchester United, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro. Sahtior Donetk a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1,…

- Formatia Sahtior Donetk a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa AS Roma, intr-un meci din optimile de finala ale Ligii Campionilor, in care a fost condusa cu 1-0.

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Tehnicianul echipei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, a declarat ca returul optimilor Ligii Campionilor cu Besiktas Istanbul va trimite cel mai bun 11 in teren, in ciuda victoriei, scor 5-0, de marti seara."Au fost doua reprize complet diferite.

- Formatia engleza Chelsea si echipa spaniola FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, marti seara, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge, in prima mansa din optimile de finala ale Ligii Campionilor la...

- Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor, potrivit news.ro. Willian a deschis scorul…

- Nebunie totala in optimile Ligii Campionilor. Bayern Munchen si-a demolat adversara si cu ajutorul arbitrului roman, Ovidiu Hategan. Fluierasul l-a eliminat pe Domagoj Vida de la Besiktas inca din minutul 16 si le-a permis bavarezilor sa se distreze cu echipa turca. Gazdele au batut cu 4-0 si calificarea…

- Ovidiu Hațegan, "centralul" delegat la partida din optimile de finala ale Ligii Campionilor dintre Bayern Munchen și Beșiktaș, a trebuit sa ia prima decizie importanta in meci, una corecta, dupa numai 16 minute. ...

- In aceasta seara se disputa inca doua meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor. In șocul serii, Chelsea primește vizita Barcelonei, in timp ce Bayern Munchen joaca pe teren propriu cu Beșiktaș. Partidele vor fi liveTEXT, VIDEO + FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV și TV Telekom Sport.…

- MAI BUNI… Potaissa Tursa a pierdut partida retur cu belgienii de la HC Vise BM, dar s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Challenge. Dupa 44-24 in mansa tur, pe teren propriu, ardelenii au cedat cu 29-24 in deplasare, in mansa a doua. Cu scorul general de 68-53, Potaissa a avansat in turul…

- Ovidiu Hațegan primește in continuare mare incredere din partea celor de la UEFA, care l-au delegat la partida dintre Bayern Munchen și Beșiktaș, din optimile de finala ale Europa League. Intreaga brigada romaneasca, din care mai face parte Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe, Istvan Kovacs, Sebastian…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Doha.Kvitova s-a impus, scor 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, anunța News.ro. In finala, Kvitova va evolua cu spaniola…

- Real Madrid joaca in aceasta seara un meci determinant pentru viitorul sau, urmand sa o infrunte pe PSG in turul optimilor de finala din Liga Campionilor. Emulația din randul fanilor madrileni este una imensa, aceștia pregatind o coregrafie speciala pentru pentru duelul cu parizienii. Fanii Realului…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia franceza ASPTT Mulhouse VB, cu scorul de 3-2, in cea de-a patra partida din grupa A a Ligii Campionilor. Scorul pe seturi a fost 15-25, 25-21, 20-25, 28-26, 15-13, dupa 137 minute de joc.Victoria…

- Bayern Munchen a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 6-0, echipa Paderborn, din a treia liga, si s-a calificat in semifinalele Cupei Germaniei. Golurile au fost marcate de Kingsley Coman (19), Lewandowski (25), Kimmich (42), Tolisso (55) si Arjen Robben (86, 89).Tot in sferturile Cupei…

- Deși in campionat trece printr-un moment dificil, Real Madrid inca este vazuta ca o forța a Europei. Intr-un interviu pentru Goal, Jupp Heynckes, antrenorul lui Bayern Munchen, a vorbit despre dubla din optimile Ligii Campionilor, Real Madrid - PSG, și crede ca echipa lui Zinedine Zidane va elimina…

- Germania si Italia conduc cu scorul de 3-1 intilnirile cu Australia, respectiv Japonia si si-au asigurat calificarea in sferturile de finala ale Grupei Mondiale a Cupei Davis. La Brisbane, Alexander Zverev l-a invins, duminica, pe Nick Kyrgios, cu 6-2, 7-6 (3), 6-2, aducind punctul victoriei Germaniei.…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.

- Simona Halep a reusit sa o invinga pe Angelique Kerber dupa un meci de infarct. Tenismena noastra a marturisit ca nu i-a fost usor sa castige si a stiut inca dinainte de a intra in teren ca va fi o partida grea.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7 pe germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21. Halep este pentru prima data in finala Australian Open. “A fost foarte greu, tremur si sunt foarte emotionanta. Stiam ca acest…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat astazi in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. In runda urmatoare va juca impotriva invingatoarei partidei Barbora Strycova – Karolina Pliskova.

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal si-a asigurat prezenta in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem, Australian Open. Liderul mondial a avut nevoie de aproape 4 ore pentru a-l invinge cu 6-3, 6-7, 6-3, 6-3 pe argentinianul Daniel Schwartzman.

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala Shenzhen Open dupa ce a invins-o, scor 6-1, 6-4, pe romanca Irina Begu, locul 43 WTA. “A fost un meci greu stiu ca e o jucatoare buna. Am fost destul de puternica sa raman acolo si sa lovesc mingea tare. Sunt foarte mandra de victoria mea, a fost un…

- Determinata si agresiva, Halep si-a continuat evolutiile de nivel ridicat in acest inceput de an. Ea a fost mai precisa, mai mobila si mai eficienta decat adversara ei. Begu a avut momente bune in acest meci, dar a fost lipsita de constanta, gresind uneori mingi usoare. Cele doua romance au oferit un…

- Handbal Club Zalau incepe seria meciurilor oficiale din 2018 in Norvegia, urmand sa evolueze impotriva formatiei Larvik, un club cu renume la nivel mondial. Adversara zalauancelor are numeroase prezente in cupele europene, cele mai multe in Liga Campionilor, pe care a si castigat-o in sezonul 2010 –…

- Jucatorul spaniol Roberto Bautista-Agut, locul 20 ATP, s-a calificat in finala turneului demonstrativ de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), dupa ce l-a invins, vineri, pe britanicul Andy Murray, numarul 16 mondial.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda).Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat dovada de concentrare, a facut risipa…

- Formatia Juventus Torino s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Genoa.Golurile au fost marcate de Dybala (42) si Higuain (76), anunța News.ro. In sferturi, Juventus va intalni cealalta echipa torineza,…