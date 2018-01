Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…

- Organizația Națiunilor Unite a votat o rezoluție care respinge decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Rezultatul a aprins spiritele in Adunarea Generala a ONU, chiar daca are doar o valoare simbolica și nu obliga cu nimic administrația americana.

- Surse diplomatice susțin ca România se numara printre țarile care se vor abține de la vot în cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei președintelui SUA, Donald Trump, de recunaștere a Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite pentru anularea deciziei SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniya, cere organizarea unor noi proteste ale comunitatii islamice impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza site-ul postului France24.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat miercuri Israelul drept "stat ocupant" si "terorist", in discursul de deschidere a unui summit extraordinar al liderilor din lumea araba axat pe decizia Washingtonului de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, scrie AFP.

- Activisti pro-palestinieni au incercat sa atace ambasada americana din Beirut, capitala Libanului. Musulmani din toata lumea demonstreaza violent, in strada, impotriva deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala statului Israel.

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, este așteptat la Cairo pentru un summit cu șeful statului egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, privind controversata decizie americana de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anunțat duminica președinția egipteana, transmite AFP.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Istanbul ca, in contextul anuntului presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza ca vor avea loc manifestatii publice in Istanbul,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Viena, ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre SUA contravine bunului simt, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. 'Acest anunt este contrar bunului simt', a declarat Lavrov,…

- Anunțul facut de Președintele Donald Trump privind recunoașterea formala a Ierusalimului drept capitala a Israelului și, respectiv, mutarea Ambasadei SUA in Ierusalim a determinat un adevarat cutremur in Orientul Mijlociu. Nu pentru ca Președintele SUA ar fi creat un precedent: o lege funcționeaza din…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sustinut joi, la Viena, decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca seful statului a ascultat 'vointa poporului american', relateaza AFP.'Presedintele exprima, pur si simplu, vointa poporului…

- Gestul Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a reaprins tensiunile in Orientul Mijlociu. Sute de palestinieni au atacat armata israeliana si au cerut declansarea unei noi revolte populare impotriva statului evreu. Un potop de critici vine, de altfel, din toata lumea.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca Israelul este in contact cu mai multe țari care intenționeaza sa urmeze exemplul președintelui american de a muta ambasada SUA la Ierusalim și de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Presedintele Donald Trump a starnit miercuri tensiuni majore in Orientul Mijlociu prin anuntul ca SUA recunosc oficial Ierusalimul drept capitala Israelului. Ce inseamna aceasta decizie, care implineste partial o lege adoptata acum mai bine de doua decenii de Congresul american? Si de ce este ea atat…

- Liderul gruparii Hamas a cerut o noua revolta împotriva Israelului, dupa decizia luata de Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala statului evreu. ”Ar trebui sa chemam la și sa lansam o intifada, în fața amenințarii zioniste” a spus Ismail Haniyeh, într-un…

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- Președintele american, Donald Trump, a recunoscut aseara Ierusalimul drept capitala a Israelului. Totodata, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și a anunțat ca vicepreședintele

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pașnic in fața consulatului american din Istanbul impotriva deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. *UPDATE Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- In sectoare locuite de refugiați palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. *UPDATE Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic si administrativ" al orasului, in timp ce secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erakat,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Vizand o schimbare importanta a politicii externe a Statelor Unite in Orientul Mijlociu, presedintele Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a decis sa initieze procesul de relocare a ambasadei americane din Tel Aviv, la Ierusalim, in ciuda opozitiei comunitatii…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, afirmand ca decizia constituie "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian. Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian, recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Donald Trump va recunoaste, miercuri, Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudenta americana in aceasta privinta si in pofida avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violentei, scrie AFP.

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- In cursul unui forum organizat la Washington, Jared Kushner, ginerele si totodata consilierul apropiat al presedintelui american, a anuntat — duminica — ca Donald Trump nu a luat inca o decizie asupra unei eventuale mutari a ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim si continua sa analizeze optiunile.…

- O decizie a presedintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim ar genera violente si ar amplifica fanatismul, a declarat Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, organizatia regionala a tarilor arabe, informeaza site-ul postului

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

