- Dana Budeanu, la Dansez printre stele, alaturi de Sandu Lungu și Marius Manole. Stilista este cel de-al treilea concurent care, impreuna cu un dansator profesionist, va demonstra ca dansul inseamna frumusețe, emoție, grație, iubire și trairi profunde. Dana Budeanu, la Dansez printre stele, show-ul…

- Directorul Avangarde a afirmat ca Igor Dodon va caștiga alegerile prezidențiale din Republica Moldova, dupa ce Maia Sandu a ținut astazi un discurs in limba rusa. Acesta ar fi gestul care ar infunda-o pe Maia Sandu, potrivit sociologului. Nu de aceeași parere este și jurnalistul Radu Tudor.…

- Sociologul Marius Pieleanu crede ca strategia pe care o aplica Nicușor Dan e singura strategie buna pentru USR. "Este singura strategie viabila pe care o au la indemana. In mod evident, cand un partid regional la origine, adica USB, cea mai sigura strategie de dezvoltare naționala este…

- Colegiul National al PMP a adoptat, joi, in unanimitate, numirea in functia de vicepresedinte a trei dintre candidatii la alegerile locale, candidatul la PGMB, Robert Turcescu, candidatul la Primaria Sectorului 4, Stefanel Dan Marin si candidatul la Sectorul 6, Stefan Enache.

- Oamenii de afaceri Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea, si Nicolae Dumitru, patronul grupului "Niro" din care face parte si complexul comercial "Dragonul Rosu", precum si Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Boc, au fost retinuti, luni seara, de procurorii DNA, in dosarul Microsoft.…

- Doi dintre cei mai buni luptatori din lumea Grapplingului romanesc, frații Marius și Vali Doczi, au ținut la Targu Mureș un seminar de MMA și Grappling. “A fost un seminar ținut mai mult de fratele meu, eu doar l-am asistat, deoarece momentan am probleme la genunchi. Au fost prezentate cateva tehnici…

- Cantareti romani castiga sute de mii de euro de la un singur concert, bani la care se adauga veniturile din publicitate sau din emisiunile televizate. Loredana, Dan Bittman sau Stefan Banica fac profit si din afaceri in imobiliare, consultanta sau energie. Business prezinta cum le merg afacerile…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STANILA MARIUS ION, director comercial al SC CET SA Bacau, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de santaj si abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi. In…