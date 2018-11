Stiri pe aceeasi tema

- Lucru care nu s-a mai intamplat, cei patru fiind lasați sa plece acasa fara ca aceștia sa fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva, impotriva lor neluandu-se nicio masura preventiva. Astfel, cei patru și-au petrecut noaptea in arestul IPJ Arad, loc unde se afla și Alin Iovanuț…

- Birocratia poate da nastere unor situatii de-a rasu' plansu'. Un barbat din judetul Constanta a fost anuntat de primarie ca este mort... in acte. Autoritatile locale au primit o adresa oficiala din Arad, in care aparea CNP-ul barbatului.

- Cand joci cu marele Federer si esti pe locul 93 mondial, iti cam tremura picioarele de la vestiare, iar cand intri pe teren si vezi sala aia plina care parca se prabuseste peste tine, emotiile sunt, cu siguranta, si mai mari. Ma intreb ce pregatire mentala trebuie sa ai ca...

- Joi, 25 octombrie, Florin Goman, un tanar de 27 de ani, a plecat de la docmiciul sau din Arad și nu s-a mai intors. Acesta are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 55 de kg., par negru, tuns scurt și ochi caprui. La momentul dispariției tanarul era imbracat intr-un ehipament sport (trening) gri inchis,…

- Doi frați, un baiat de 13 ani și o fata de 15 ani, sunt cautați de polițiști dupa ce au plecat de acasa, in urma cu doua zile, și nu s-au mai intors. Cei doi minori locuiau doar cu bunica, in localitatea Șiria, din județul Arad, care a și alertat autoritațile. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in judetul Arad, pe DJ 793 C, intre Ignesti si Susani. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a ajuns pe camp. In urma impactului, conducatorul auto a fost proiectat afara din masina. La fata locului a ajuns SMURD…

Un caz puțin mai ciudat se petrece in Arad. O adolescenta de doar 22 de ani care fost data disparuta in Timișoara, a fost gasita in ...