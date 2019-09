Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Liga a 4-a: Liderul CS Ocna Mureș – victorie neta cu CS Zlatna, Nicolae Linca Cergau – primul punct, la Aiud CS Ocna Mureș, liderul Ligii a 4-a, merge ceas și a reușit o victorie neta pe „Stadionul Dragostei”cu CS Zlatna, scor 5-1, fosta divizionara terța avand maximum de puncte dupa 4…

- In perioada 4 – 8 septembrie 2019, la Alba Iulia și Jidvei s-a desfașurat o noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Inițiat și susținut de compania JIDVEI in urma cu aproape doua decenii, festivalul-concurs a devenit un eveniment național de tradiție, o imagine emblematica…

- Sorin Jivcu, instrumentist, care provine din Serbia, a caștigat marele premiu al Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”, ediția a XIX-a, de la Alba Iulia. Acesta a interpretat in concurs cantece la clarinet. De la ora 20.00, cei mai indragiți artiști vor susține recitaluri: Nicolae Furdui…

- Jandarmii din Alba asigura masuri de ordine la opt manifestari organizate in weekend, in Alba Iulia, Abrud, Zlatna, Garbova, Rimetea, Balcaciu și Ocna Mureș. Aceștia transmit recomandari participanților, pentru evitarea evenimentelor nedorite. Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranța…

- Dupa ce firma piteșteana S.C. Financiar Urban S.R.L. – punct de lucru Ocna Mureș, a reziliat incepand cu 1 iulie 2019, contractul de salubrizare incheiat cu Primaria Radești, locuitorii reședinței de comuna și ai satelor Leorinț și Meșcreac așteapta ca cineva sa vina sa le ridice gunoiul menajer, pe…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-masa, la o anexa gospodareasca din localitatea Patranjeni. La locul incendiului au intervenit forțe de la ISU Alba Iulia și de la SVSU Zlatna. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine in localitatea Patranjeni in cooperare cu SVSU Zlatna,…

- Meteorologii au emis avertizare meteo Cod Portocaliu de furtuni valabila in județul Alba și alte zone din țara valabil miercuri dimineața. UPDATE: Codul portocaliu a fost prelungit pana la ora 11:00, in zonele Jidvei, Valea Lunga, Cetatea de Balta, Farau. Știrea inițiala Este vizata zona joasa din județul…

- Un barbat din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier la Alba Iulia, in timp ce conducea o mașina, aflat sub influența alcoolului. A acroșat autoturismul ce circula in fața sa. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 19.00, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru…