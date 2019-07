Liga 4 va avea 13 echipe! Sedinta Comitetului Executiv a AJF Arad, programata vineri, a parafat datele de start ale noului sezon fotbalistic judetean. Fiind si ultimul termen de inscriere al echipelor din ligile 4 si 5, s-a luat act de retragerea din Liga 4 a celor de la Cetate Savarșin și renuntarea Semlecanei Semlac la beneficiile promovarii. Astfel, la startul sezonului 2019-2020 se vor prezenta doar 13 formatii: Unirea Santana, Frontiera Curtici, Victoria Zabrani, ACS Socodor, AFC 2 UTA, Paulișana Pauliș, Podgoria Pancota, CS Glogovaț, CS Ineu, Șoimii Șimand, Victoria Felnac, Speranța Turnu și CS Beliu. In aceste… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

