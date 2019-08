Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Rapid Bucuresti a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia CS Concordia Chiajna, intr-o partida contand pentru etapa secunda a Ligii a II-a de fotbal, disputata sambata dupa-amiaza pe stadionul Regie. Giulestenii s-au impus prin golurile marcate de Catalin Hlistei (18…

- Rapid Bucuresti o va infrunta pe Farul Constanta, Petrolul Ploiesti va juca in deplasare cu Metaloglobus Bucuresti, Universitatea Cluj o va intalni in deplasare pe CSM Resita, iar UTA va da piept la Arad cu Dunarea Calarasi, in prima etapa a Ligii a II-a de fotbal, potrivit

- Echipa de fotbal Farul Constanta porneste la drum in editia 2019 2020 a Ligii a 2 a cu un nou antrenor la timona, Ianis Zicu. In varsta de 35 de ani, nascut in Constanta si format in sectorul juvenil al FC Farul de antrenorul Iosif Bukkosi, Zicu a jucat pentru echipa mare a "marinarilorldquo; in sezonul…

- Meciul FC Hermannstadt - Dunarea Calarasi, din ultima etala a play-out-ului Ligii I, care va stabili a doua echipa retrogradata si formatia care va disputa barajul de mentinere/promovare, a fost programat de LPF duminica, de la ora 18.30, relateaza News.ro.Citește și: Rednic il face praf pe…

- * Gaz Metan Medias a invins-o in deplasare pe Dunarea Calarasi, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in etapa a 13-a a fazei play-out in Liga I de fotbal. * Concordia Chiajna a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 4-1 (2-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 13-a a fazei…

- Dunarea Calarași și Gaz Metan Mediaș se intalnesc astazi, in penultima etapa a play-out-ului Ligii 1. Meciul se joaca de la ora 18:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Un meci cu tradiție se disputa astazi, in penultima etapa a Ligii 2. UTA Arad - Petrolul Ploiești se joaca de la ora 14:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Ultimele doua clasate in play-out-ul Ligii I se intalnesc in aceasta seara, in cadrul etapei cu numarul 12. Dunarea Calarași - Concordia Chiajna se joaca de la ora 18:30 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe www.GSP.ro. ...