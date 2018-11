Stiri pe aceeasi tema

- UTA Arad a caștigat cu 3-1 meciul disputat pe terenul celor de la ASU Politehnica Timișoara, contand pentru etapa cu numarul XIV din Liga a doua la fotbal. Intr-un alt meci al zilei, FC Argeș a trecut de Dacia Unirea Braila cu 4-1. Intra in material pentru a vedea rezultatele zilei din Liga 2.

- ASC Daco-Getica a reușit sa plece cu un punct de pe terenul lui FC Arges (scor 1-1), golul egalizator fiind marcat in minutul 84. Intra in material pentru a vedea rezultatele zilei din etapa cu numarul XII din Liga 2 la fotbal.

- Potrivit news.ro rezultate inregistrate in partidele disputate, miercuri, in etapa a XI-a a Ligii a II-a sunt urmatoarele:Sportul Snagov - CS Balotesti 4-1 Daco-Getica - Aerostar Bacau 3-0Dacia Unirea Braila - ASU Politehnica Timisoara 0-2Ripensia Timisoara - Energeticianul…

- Chindia Targoviște s-a impus, miercuri, scor 3-1, pe terenul lui Poli Timișoara, in etapa a 11-a a ligii secunde de fotbal din Romania. Chindia a ajuns la patru victorii consecutive și a urcat pe poziția a treia a campionatului.

- In etapa a doua din Liga Naționala de handbal masculin, Poli Timișoara a dat lovitura pe terenul campioanei Dinamo. Timișorenii s-au impus surprinzator contra celor de la Dinamo, scor 31-29, dupa un meci foarte bun, pastrand tradiția din sezonul trecut. Patru echipe au ramas la cota 0, in timp ce maximum…

- La numai trei zile distanta dupa ce a obtinut un succes important in Liga Campionilor, 26-24 cu Elverum, Dinamo Bucuresti a cedat in Liga Nationala, 29-31 cu Poli Timitoara, intr-un meci jucat pe teren propriu in cadrul etapei a 2-a.

- Dupa echipele timisorene si U Cluj, Luceafarul Oradea se va duela sambata cu o alta echipa de traditie din fotbalul romanesc. La Sinmartin va poposi UTA Arad, echipa antrenata de Ionut Popa. Dupa un sezon trecut ratat, aradenii au parte de un start de campionat bun si sunt pe locul 3, cu…

- Dupa trei victorii consecutive, Chindia Targoviște a incheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu FC Argeș, scor 1-1, in etapa a patra a Ligii a doua la fotbal. Echipa lui Viorel Moldovan ramane in continuare liderul clasamentului (10 puncte), fiind urmata de Academica Clinceni și Energeticianul,…