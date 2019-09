Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), formatia FC Voluntari, in etapa a VIII-a a Ligii I. Cicaldau a ratat un penalti in minutul 63, iar gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 55.

- FC Voluntari s-a impus, duminica, in fața lui FCSB, cu scorul de 3-1, in a cincea etapa a Ligii 1, potrivit Mediafax.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii Catalin Țara a deschis scorul in secunda 35, trimițand mingea in plasa FCSB-ului. FCSB a egalat, in…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I. Gazdele au condus cu 1-0, oaspetii au marcat apoi doua goluri si au condus cu 2-1 pana pe final, insa in minutul 90+3 Sepsi a mai inscris un gol si…

- CSM Resita a invins-o pe teren propriu pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0, vineri, in primul meci din etapa inaugurala a noului sezon al Ligii a II-a de fotbal.Golurile au fost inscrise de doi fundasi centrali, Ehmann, in minutul 34, si Vasiu, in minutul 75.

- CSM Resita a deschis scorul în minutul 35 al jocului prin Marco Ehmann, fundasul central reusind sa marcheze cu un sut plasat la un corner executat excelent. La doar 5 minute de la golul celor de la Resita, Kay face un fault în postura de ultim aparator si este eliminat la debutul oficial…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu are niciun fel de informatie despre FC Farul, adversara din prima etapa a Ligii a II-a pe care a numit-o "FC Dosarele X Constanta". "Saptamana asta nu cred ca merit salariul, am vrut sa analizez…

- Jucatorul Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei pentru echipa New York City FC, in meciul cu formatia Colorado Rapids, scor 2-1, din campionatul SUA, scrie news.ro.Mitrita a intrat pe teren in minutul 63 si a inscris in minutul 83. Citește și: Nationala de handbal feminin tineret…

