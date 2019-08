Liga 1: Sepsi - Viitorul 2-2 / Gazdele au egalat în ultimul minut de prelungiri Sepsi Sfântu Gheorghe și FC Viitorul au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a patra a Ligii 1. Partida a fost una cu multe rasturnari de situație, gazdele au condus cu 1-0 la pauza, însa echipa lui Gica Hagi a revenit în repriza secunda. Sepsi a reușit sa salveze un punct grație unui gol marcat în minutul 90+3.

Au marcat Carnat ’37 si Bouhenna ‘90+3 pentru Sepsi, respectiv Ciobanu ’46 si Eric ’52 (penalti) pentru Viitorul.



În minutul 73, un gol marcat de Calcan a fost anulat pentru fault în atac.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oaspetii au deschis scorul prin Iaremciuk, in minutul 38. Pentru FC Viitorul a inscris Iancu, in minutele 47 si 61, ambele goluri din penalti. Prima lovitura de la 11 metri a fost acordata pentru un fault in careu, iar a doua pentru hent. FC Viitorul: Cabuz – Mladen, Tiru, Ghita, De Nooijer – Achim,…

- Viitorul disputa joi, de la ora 18:00, returul cu Gent din turul II al preliminariilor Europa League. In tur, belgienii s-au impus cu 6-3. Returul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR1. live de la 18:00 » Viitorul - Gent Vezi aici live+statistici Echipele probabile: VIITORUL (SISTEM: 4-3-1-2): 43.…

- Gent – Viitorul, de la ora 21.30. Meciul nu va fi transmis in Romania. Gent și Viitorul s-au mai intalnit in sezonul 2016-2017, echipa belgiana fiind atunci mult peste echipa lui Gica Hagi. Echipa probabila a Viitorului: Tordai – Mladen, }iru, Iacob, de Nooijer – Houri, Artean, Achim – Iancu, Ganea,…

- Formatia FC Viitorul a învins, vineri seara, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgoviste, într-un meci din etapa a doua a Ligii I, disputat la Ploiesti. scrie News.ro.Golul a fost marcat de Eric, în minutul 54, cu un șut din afara careului.Au evoluat echipele:Chindia…

- Viitorul și Dinamo se intalnesc azi in ultimul meci al primei etape din actualul sezon de Liga 1. Partida se joaca de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. liveTEXT de la 21:00 » Viitorul - Dinamo Vezi AICI statisticile meciului Echipele…

- FC Viitorul, detinatoarea Cupei României, a câstigat în premiera Supercupa României, dupa ce s-a impus la limita în fața campioanei CFR Cluj, scor 1-0. Unicul gol al partidei de pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești a fost marcat de Andrei Artean, în minutul…

- ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Astra - FC Viitorul, finala Cupei Romaniei, se joaca sambata, de la 20:00, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Sambata, Viitorul poate castiga al doilea trofeu din istoria clubului, la doi ani de la cucerirea titlului de campioana a Ligii 1.…

- ​CSU Craiova și FC Viitorul au terminat la egalitate partida disputata în ultima etapa a play-off-ului Ligii 1, scor 1-1. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Gica Hagi a terminat pe poziția a treia și și-a asigurat prezența în preliminariile Europa League.Martic a…