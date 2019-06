Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorti a fost efectuata astfel incat campoioana CFR Cluj sa nu joace in primele sapte etape cu formatiile din Liga Europa, FCSB, FC Viitourl si CSU Craiova. CFR Cluj va incepe sezonul, acasa, cu Politehnica Iasi, FCSB, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, iar CSU Craiova, tot acasa, cu nou-promovata…

- Astazi s a stabilit programul pentru editia 2018 2019 a Ligii 1.In prima etapa, case se va disputa intre 12 si 15 iulie, FC Viitorul va juca pe teren propriu, contra lui Dinamo.Etapa secunda va aduce in fata echipei lui Gica Hagi, o noua promovata, Chindia Targoviste, partida jucandu se pe terenul acesteia.Sursa…

- FC Viitorul si a stabilit programul de pregatire din aceasta vara, in care va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara cat si in strainatate. Constantenii au programata vizita medicala la 13 iunie, iar pana la 17 iunie se vor pregati la Constanta. Intre 20 28 iunie, Viitorul isi va continua…

- Portughezul Nuno Claro (42 de ani) a fost prezent la partida dintre CFR Cluj și Viitorul, scor 3-1. Triplul campion al Romaniei crede ca nivelul campionatului a scazut fața de perioada in care el evolua aici. Nuno Claro a evoluat la CFR Cluj intre 2006 și 2013. A obținut trei titluri, trei Cupe și…

- Etapa a 32-a a Ligii a doua Casa pariurilor va incepe joi cu meciul dintre Chindia Targoviste si Academica Clinceni, iar vineri vor fi programamte cele mai multe dintre partidele acestei etape. Pandurii Targu Jiu va juca vineri pe teren propriu, cu incepere de la ora 11:00, cu CS Balotesti. Programul…

- Formatia AFC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, vineri, in compania echipei FC Voluntari, in etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I. Pentru FC Hermannstadt a marcat Lendric ('24), iar pentru FC Voluntari a inscris Ricardinho ('41). Clasament play-out: 1. Medias - 31 p (10-3);…

- FCSB a câștigat, scor 2-0, partida disputata pe Arena Naționala, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1, împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe și s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR Cluj.Dupa o prima repriza în care Sepsi a avut un gol anulat (Tandia…