Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de câteva saptamâni, Liga 1 revine cu etapa cu numarul XXII. Primul meci al rundei va fi cel dintre Concordia Chiajna și FC Botoșani, în timp ce ultima disputa va fi Dinamo vs Poli Iași.Etapa XXII:Concordia Chiajna - FC Botosani, 1 februarie - ora 17.00Gaz…

- Campionatul se reia astazi, iar Gazeta propune 3 directii in care microbistii trebuie sa aiba atentie: pustii care pot exploda, strainii cei mai atractivi care au venit in aceasta iarna, dar si cei 5 veterani romani in dreptul carora planeaza semne de intrebare. 40 de zile. Atat a durat pauza de iarna…

- ​Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 23-a din Liga 1, cel mai interesant duel fiind cel dintre CSU Craiova și CFR Cluj (10 februarie, ora 21:00).Programul etapei a 23-a din Liga 1:Vineri, 8 februarie20:00 Astra Giurgiu - FC ViitorulSâmbata, 9 februarie20:00…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul etapei a XXII-a a Ligii I, prima de dupa pauza de iarna.Conform programului, la 1 februarie se vor disputa meciurile Concordia Chiajna – FC Botosani si Gaz Metan – Astra. FC Viitorul va intalni la 3 februarie CSU Craiova.

- LPF a anunțat astazi programul etapei cu numarul 22 din Liga 1. Derby-ul etapei, infruntarea dintre Viitorul și CS U Craiova, se joaca pe 3 februarie, de la 20:00. Primul meci din 2019 va fi pe 1 februarie, ora 17:00, intre Concordia Chiajna și FC Botoșani. Etapa se incheie luni, 4 februarie, cu un…

- FCSB CFR CLUJ LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT. Sebastian Coltescu va arbitra meciul FCSB - CFR CLUJ, la care va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Adrian Comanescu va fi arbitru de rezerva, iar Augustus Constantin (CCA) si Eduard Alexandru (LPF) sunt cei…