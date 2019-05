Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Gica Hagi e mandru de evoluția formației sale. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa, 2-2 in retur. Finala e pe 25 mai, la Ploiești. ...despre…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, crede ca formația sa a ratat nepermis de multe ocazii astazi. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa,…

- Finala mica a Cupei Romaniei a fost una fara istoric, HC Zalau obținand o victorie clara in fața Magurii Cisnadie. La Bistrița echipa lui Gheorghe Tadici s-a desprins inca din startul jocului, 9-3 in minutul 19. Au fost trei goluri la pauza pentru Zalau, diferența crescand pana la 10 lungimi (26-16,…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi, 20 de ani, are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. ”Regele” a dezvaluit ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. ”E adevarat ca Ianis are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Echipele CSM Bucuresti si Timisoara Saracens se vor intalni sambata, de la ora 13:00, pe stadionul ''Florea Dumitrache'' din Complexul sportiv ''Stefan cel Mare'', in finala Cupei Romaniei la rugby, editia 2018. Meciul trebuia sa se joace inca din 30 noiembrie 2018, insa…

- „Tigrii” sunt gata de lupta cu ”leii” de la Timișoara, in confruntarea care se joaca cu trofeul pe masa "Tigrii" contra "Leii". Așa se poate intitula duelul dintre CSM București și Timișoara Saracens. Cele doua rivale se intalnesc sambata in finala Cupei Romaniei, pe stadionul ”Florea Dumitrache”, din…

- Comitetul Executiv al FRF, întrunit miercuri, a decis ca finala Cupei României, sezonul 2018-2019, se va disputa pe data de 25 mai, la Ploiesti, pe arena “Ilie Oana”. Ora de începere a partidei va fi anuntata ulterior, transmite News.ro.În deschiderea finalei…

- Echipa masculina de baschet 3x3 BC Athletic Constanta s-a impus in trei din cele patru turnee ale Cupei Romaniei, Seria Est, disputate, zilele trecute, la Arena de Baschet din Bucuresti. Dupa ce au invins in prima finala pe Dinamo Stiinta Bucuresti, scor 19-16, „Gladiatorii din Tomis” au dispus apoi…