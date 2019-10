Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei CS Medgidia este gata sa debuteze in noul sezon competitional din Divizia A1. Formatia antrenata de Florin Voinea si Radu Began va juca sambata, 5 octombrie, in deplasare, cu CSM Targoviste. Partida se va disputa incepand cu ora 17.30, pe terenul ocupantei locului al treilea…

- Partida din cadrul etapei a III-a a seriei A a Diviziei secunde dintre CSU Suceava și CSU Targoviște este programata pentru maine de la ora 11.00. ”Este o ora nepotrivita pentru un meci de handbal, dar am vorbit cu cei din Targoviște și am ajuns la un consens. Nu ne facem probleme pentru acest meci…

- Derby de Romania se joaca azi, la Rm. Valcea intre campioana SCM și CSM București. E meciul cel mai așteptat al campionatului, infruntarea dintre echipele momentului pe semicerc. In primul meci direct din acest sezon, „tigraoicele” au caștigat in Supercupa, 29-23. SCM Rm. Valcea - CSM București se…

- SCM Rm. Valcea - CSM București va fi arbitrat de cel mai longeviv cuplu din Europa, Robert Harabagiu și Silviu Stanescu, care fluiera impreuna de 26 de ani, dar și „fluierașii” care au cele mai multe rezultate de egalitate. SCM Rm. Valcea-CSM București se joaca sambata, de la 15:30. Partida va fi in…

- Profitand de faptul ca „U” Olimpia Cluj nu a jucat in aceasta runda, meciul sau cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc fiind amanat, patru formatii au egalat campioana la puncte! Una dintre ele, care nu a jucat in prima etapa, Piros Security Arad, are chiar punctaj maxim, sase, ca si „U” Olimpia Cluj. In…

- Echipa feminina de fotbal Selena Constanta a inregistrat a doua infrangere consecutiva in Liga 1. Dupa ce au pierdut cu 0-9 partida din deplasare, cu Universitatea Cluj, sportivele de la malul marii au fost invinse, pe teren propriu, de Independenta Baia Mare, scor 1-5. Fotbalistele antrenate de Diana…

- Vicecampioana la zi Fortuna Becicherecu Mic a invins astazi fara probleme pe Universitatea Alexandria, in etapa a III-a a Ligii I de fotbal feminin. A fost 6-0 pentru banatence, care au evoluat pe teren propriu si au ajuns la doua victorii din trei partide. Adina Rognean, Nicoleta Deca (dubla), Cristina…

- Motiv de sarbatoare in fotbalul feminin constantean. Echipa Selena SN Constanta, antrenata de Diana Gidu si Niculina Radu, a debutat cu dreptul in actualul sezon de Liga 1. Constantencele au jucat, pe stadionul „SNC”, impotriva echipei Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Echipa oaspete era cotata drept…